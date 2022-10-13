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بري طلب من الامانة العامة للمجلس ابلاغ نسخة عن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللبنانية للنواب للاطلاع بعد إقراره في مجلس الوزراء

Lebanon 24
13-10-2022 | 05:57
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