Advertisement

أخبار عاجلة

الدفاع المدني: السيطرة على حريق صهريج لنقل المازوت على اوتوستراد المتن السريع

Lebanon 24
13-10-2022 | 09:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إندلاع حريق على أوتوستراد المتن السريع بسبب انزلاق صهريج مازوت
lebanon 24
13/10/2022 18:18:41 Lebanon 24 Lebanon 24
إندلاع حريق على جانب الطريق عند اوتوستراد عمشيت باتجاه بيروت وسحب الدخان تغطي الاوتوستراد ومناشدات للدفاع المدني العمل على السيطرة عليه قبل تمدده
lebanon 24
13/10/2022 18:18:41 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق كبير على أوتوستراد المتن السريع... شاهدوا هذا الفيديو الذي يُوثّق ما يجري هناك!
lebanon 24
13/10/2022 18:18:41 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق بين وادي جزين وعراي يعمل الدفاع المدني على محاصرته
lebanon 24
13/10/2022 18:18:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:04 | 2022-10-13
10:55 | 2022-10-13
10:54 | 2022-10-13
10:36 | 2022-10-13
10:27 | 2022-10-13
10:07 | 2022-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website