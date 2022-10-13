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توقيع اتفاق شراكة بين "مركز سرطان الاطفال" و"مؤسسة الحسين للسرطان"

Lebanon 24
13-10-2022 | 10:49
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وقع "مركز سرطان الأطفال" في لبنان CCCL اتفاق شراكة مع "مؤسسة الحسين للسرطان" KHCF،  يتعلق بالتعاون في مجال التوعية في لبنان والاردن وتمكين المرضى الذين يتابعون علاجهم أو الذين تماثلوا للشفاء. 
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وتم توقيع الاتفاق، بحسب بيان للمركز، "خلال زيارة رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الحسين للسرطان صاحبة السمو الملكي الأميرة غيداء طلال لمركز سرطان الأطفال في لبنان على رأس وفد من المؤسسة، استقبلهم خلالها رئيس الهيئة التنفيذية لجمعية مركز سرطان الأطفال في لبنان الدكتور سيزار باسيم وبعض اعضاء مجلس الامناء والمديرة العامة للمركز هنا الشعار شعيب مع مسؤولي المركز.
 
وتفقدت الأميرة غيداء والوفد المرافق لها اقسام المركز ومركز العلاج النهاري/اليومي حيث عادَت الأطفال المرضى وأمضت وقتاً معهم وقدمت الهدايا للاطفال المرضى.
 
وتسلمت هدية تكريمية "كعربون شكر لها وتقديرا لعطائها وتأكيدا على أهمية التعاون وعمقه بين مركز سرطان الأطفال ومؤسسة الحسين للسرطان"، بحسب البيان.
 
وكان مركز سرطان الأطفال في لبنان تلقى العام الفائت شحنة من الأدوية المفقودة في لبنان، تساهم في تأمين مستلزمات علاج مرضاه، مقدمة من مؤسسة الحسين للسرطان بمبادرة كريمة من الأميرة غيداء طلال.
المصدر: الوكالة الوطنية
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