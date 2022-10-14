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أفراح ومناسبات

إنطلاق الدورة الثامنة من أكاديمية بشير الجميّل

Lebanon 24
14-10-2022 | 05:57
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انطلقت الدورة الثامنة من أكاديمية بشير الجميّل مساء الخميس 13 تشرين الأول  2022. وقد تسجل في هذه الدورة 150 مشاركا جديدا، من لبنان والخارج ومن مختلف الأعمار والإختصاصات والطوائف. وستكون كل حلقات هذه الدورة عن بعد.
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إستهل الجلسة الأولى لهذه الدورة، رئيس الأكاديمية المهندس الفراد الماضي، مرحباً بالحضور وشارحاً أكثر عن الأكاديمية، وعن أهمية هذه الدورات، كما إستمع لعدد من الطلاب ولإقتراحاتهم المتعلقة بكيفية مساهمتهم بنشر هذا النهج على اوسع نطاق.


وبعدها تحدث عن أهداف الأكاديمية، وتخريج قادة فاعلين وقادرين على التغيير في مجتمعهم أينما كانوا.
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