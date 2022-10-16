Advertisement

أفراح ومناسبات

يوم توعوي حول سرطان الثدي في جامعة الحكمة

Lebanon 24
16-10-2022 | 07:51
A-
A+
Doc-P-1000875-638015289125765490.jpg
Doc-P-1000875-638015289125765490.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لمناسبة الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي، نظمت كلية الصحة العامة في جامعة الحكمة -  ULS  يومًا توعويًا برزت فيه شهادة حية قدمتها السيدة الشابة نانسي حلو التي أصيبت بهذا السرطان، وذلك في الحرم الرئيسي للجامعة – فرن الشباك بحضور رئيسة جامعة الحكمة البروفسور لارا كرم البستاني ونائب الرئيسة الدكتور جورج نعمة وعميدة كلية الصحة العامة في الجامعة الدكتورة ديالا الخوري ونائبة العميدة رئيسة قسم العلوم التمريضية الدكتورة غادة خوند العيلي وحشد من الأساتذة والطلاب. 
Advertisement

هدف اليوم التوعوي إلى تحفيز الجسم التعليمي والإداري والطلاب على الوقاية من سرطان الثدي سواء من الناحية الشخصية أم من ناحية الإهتمام بمحيطهم القريب. وتعبيرًا عن تقدير الجامعة لدور المرأة في المجتمع، تم تأمين الفحص المجاني (تصوير شعاعي وصوتي) للسيدات من عائلة الجامعة من خلال عيادة طبية متنقلة أشرفت عليها منسقة قسم التصوير الطبي في الجامعة ميرنا سويدي بمشاركة طلاب كلية الصحة العامة. 
 
 
 
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
07:10 | 2022-10-16
11:32 | 2022-10-14
08:51 | 2022-10-14
05:57 | 2022-10-14
10:49 | 2022-10-13
10:52 | 2022-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website