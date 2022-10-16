يوم توعوي حول سرطان الثدي في جامعة الحكمة

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لمناسبة الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي، نظمت كلية الصحة العامة في جامعة الحكمة - ULS يومًا توعويًا برزت فيه شهادة حية قدمتها السيدة الشابة نانسي حلو التي أصيبت بهذا السرطان، وذلك في الحرم الرئيسي للجامعة – فرن الشباك بحضور رئيسة جامعة الحكمة البروفسور لارا كرم البستاني ونائب الرئيسة الدكتور جورج نعمة وعميدة كلية الصحة العامة في الجامعة الدكتورة ديالا الخوري ونائبة العميدة رئيسة قسم العلوم التمريضية الدكتورة غادة خوند العيلي وحشد من الأساتذة والطلاب.هدف اليوم التوعوي إلى تحفيز الجسم التعليمي والإداري والطلاب على الوقاية من سرطان الثدي سواء من الناحية الشخصية أم من ناحية الإهتمام بمحيطهم القريب. وتعبيرًا عن تقدير الجامعة لدور المرأة في المجتمع، تم تأمين الفحص المجاني (تصوير شعاعي وصوتي) للسيدات من عائلة الجامعة من خلال عيادة طبية متنقلة أشرفت عليها منسقة قسم التصوير الطبي في الجامعة ميرنا سويدي بمشاركة طلاب كلية الصحة العامة.