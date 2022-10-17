موسيقيات بعبدات تفتح أولى حفلاتها بعد غد الاربعاء

تفتتح مهرجانات "موسيقيات بعبدات" النسخة السادسة لها مع تسع حفلات موسيقية تحت عنوان " أوتار الأمل 2022"، من ١٩ تشرين الأول إلى ١٢ تشرين الثاني.



يفتتح الموسم الجديد لموسيقيات بعبدات بعد غد الأربعاء في بعبدات مع عرض تقدمه فرقة مؤلفة من أعضاء الأوركسترا السيمفونية اللبنانية وأساتذة من المعهد الموسيقي الوطني اللبناني إضافة إلى طلاب لبنانيين بارعين. اما الحفل فيدور حول قصة بيتر والذئب وهو عمل موسيقي ل Prokofiev يرويهEtienne Kupélian باللغة الفرنسية وتؤديه أوركسترا Beirut Sinfonietta ويتوجه إلى الكبار والصغار.

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تتجسد الشراكة بين موسيقيات بعبدات والسفارة النمساوية في بيروت والمعهد الوطني اللبناني للموسيقى من خلال حفلتين موسيقيتين يقدمهما عازف البيانو النمساوي المرموق. Aaron Christian Pilsan وسيقدم Pilsan حفله الموسيقي الأول مؤديا كامل الكتاب Le Clavier Bien Tempéré للمؤلف يوهان سبستيان باخ في كنيسة القديس يوسف للآباء اليسوعيين في الأشرفية، نهار الجمعة الواقع في ٢١ تشرين الأول. كما وسيؤدي Pilsan في بعبدات نهار الأحد الواقع في ٢٣ تشرين الأول أعمال لكل من Liszt, Schumann, Bach و.Enescu في هذه النسخة السادسة لموسيقيات بعبدات.



وسيتم تسليط الضوء أيضا على الموسيقيين اللبنانيين في بلاد المهجر. إذ سيقدم عازف الكمان إيهاب جمال وعازفة التشيلو جنى سمعان المقيمان حاليًا في الأردن وعازف البيانو والمايسترو الأردني كريم سعيد برنامجا يتناول العظيمين بيتهوفن ومندلسون. ويعرف هذا الثلاثي ب) ACO Trio أوركسترا الحجرة عمان.( إضافة إلى ذلك، سيقدم العازف والرسام اللبناني ريبال ملاعب المقيم في سويسرا وعازفة الكمان السلوفينية تانجا سونك وكريم سعيد حفل موسيقي في ٢٧ تشرين الأول.

تجدر الإشارة إلى أن لوحات الرسام ريبال ملاعب الفنية ستعرض في قاعة الحفلات في بعبدات طول المهرجان. سيؤدي الثلاثي مقطوعات موسيقية رومانسية لعظماء كشوبان، برامس وشوستكفش.



وستقدم المهرجانات لأول مرة منذ تأسيسها، حفلا لموسيقى الجاز مع ال .Satyan Trio سيؤدي Arthur Satyan على البيانو و Khachatur Savzyanعلى الكونترباس و Fouad Afraعلى الايقاع، حفلة من الجاز المعاصر تتخللها مؤلفات لساتيان مصبوغة بألحان لاتينية.



وفي هذا السياق وللسنة الثانية على التوالي، تم إعداد برنامج إرشادي Goethe-Institut Libanon بالاشتراك مع المعهد الوطني اللبناني للموسيقى حيث سيقوم موسيقيون من أوركسترا برلين Deutsches Symphonie-Orchester Berlin بالاشراف على ثمانية طلاب من المعهد الوطني في بيروت وسيتم عرض النتيجة في الحفل الختامي لموسيقيات بعبدات وذلك نهار السبت ١٢ تشرين الثاني. يتخلل الحفل أعمال ل ,Beethoven, Chostakovitchو .Grieg وأيضا بدعم من Goethe-Institut Libanon وقبل الحفل الختامي ببضعة أيام، سيقيم المدربون الألمان حفلا موسيقيا وذلك يوم الثلاثاء ٨ تشرين الثاني بمشاركة إيلينا ريندلر على الكمان وأديل بيتر على التشيلو وهولجر غروشوب على البيانو حيت سيؤدون اعمال لشوبرت ومندلسون وبولينك.



ستقام جميع الحفلات الموسيقية في بعبدات في قاعة رعية الكنيسة المارونية الجديدة باستثناء حفل البيانو المقرر في ٢١ تشرين الأول للذي سيقام في كنيسة القديس يوسف للآباء اليسوعيين في الأشرفية. وتجدر الإشارة إلى أن موسيقيات بعبدات تؤمن لمحبي الموسيقى نقلا مجانيا من بيروت جادة سامي الصلح الى بعبدات. تبدأ جميع الحفلات الموسيقية في تمام الساعة الثامنة مساء. الدخول مجاني ومن دون حجز مسبق والأولوية لأول الوافدين.

وشكرت لجنة إدارة موسيقيات بعبدات جميع شركائها، "بدءاً من السفارات، والمعهد الوطني اللبناني للموسيقى، وبلدية بعبدات، وكذلك جميع الرعاة من مدينة بعبدات وغيرها على دعمهم الثابت من سنة إلى سنة".



