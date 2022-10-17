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أفراح ومناسبات
توقيع اتفاقية بين الجامعة الأميركية في بيروت ومعهد فيزياء البلازما في الأكاديمية الصينية للعلوم
Lebanon 24
17-10-2022
|
07:57
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وقّعت الجامعة الأميركية في بيروت اتفاقية تعاون في مجال علوم البلازما والانصهار المغناطيسي مع معهد فيزياء البلازما في الأكاديمية الصينية للعلوم.
والهدف من الاتفاقية، هو دعم البرامج البحثية المشترَكة بين الجامعة والأكاديمية مع إمكانية المساهمة في البرنامج البحثي "TSAE" لجهاز التوكاماك التجريبي وعلى المدى الطويل، ستصبح الجامعة الأميركية في بيروت شريكًا في مشروع "TSEB" لجهاز التوكاماك المتحرّق.
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وجرى حفل التوقيع في حضور السفير الصيني في لبنان تشيان مينجيان، ووكيل الشؤون الأكاديمية في الجامعة الأميركية في بيروت البروفسور زاهر ضاوي، وعدد من الحضور.
ولفت السفير مينجيان الى أن "الجامعة الأميركية في بيروت هي أول جامعة في الشرق الأوسط تصل إلى اتفاقيات التعاون مع معهد فيزياء البلازما في الأكاديمية الصينية للعلوم. ويمثّل هذا التعاون انطلاقة في تعاون الدول العربية مع الصين في مجال التطوير والاستخدام السلميين للطاقة النووية".
وأضاف: "أتمنى تعاوناً سلساً بين الجانبين. وأتطلع أيضاً إلى مزيدٍ من الإنجازات التعاونية بين الصين ولبنان في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم والتبادل الشبابي".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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