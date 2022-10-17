الجامعة الأميركية أطلقت والمراكز الطبية التابعة لها برنامجًا تدريبيّاً لتحسين رعاية المريض

أطلقت الجامعة اللبنانية الأميركية والمركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية - مستشفى رزق والمركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية - مستشفى سان جون، برنامجا تدريبيا يركّز على المريض ويستهدف أيضاً كل أفراد مجتمعه الداخلي بما في ذلك رئيس الممرضات والممرضات المسجّلات (RN) والممرضات العمليّين (PN) وجميع الموظفين في المستشفيين، كجزء من جهودهم المستمرة للبقاء في صدارة توفير الخدمات في قطاع الرعاية الصحية.

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والهدف من هذا البرنامج هو إنجاز مهمتهم المتمثّلة بالطب بإنسانيّة وتعزيز تقديم الرعاية الإنسانيّة لكل مريض من أجل حصوله على حياة أفضل.

وقد استفاد 150 مشاركًا من هذا البرنامج، وتهدف الخطة إلى تدريب 750 موظّف من كلا المستشفيين.