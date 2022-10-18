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أفراح ومناسبات

اختتام دورات مشروع مونة بيت العز في منيارة - عكار

Lebanon 24
18-10-2022 | 00:53
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اختتمت جمعية الاتحاد النسائي للعاملات في الشمال وجمعية "دنيا" للتنمية المستدامة دورات تدريبية في إطار مشروع "مونة بيت العز"، استهدفت خلالها 45 سيدة وفتاة عبر ثلاث مجموعات، لبنانيات وسوريات، من حلبا وببنين وجوارهما في عكار، وذلك في معمل مشروع "مونة بيت العز" في منيارة - عكار، وتنفيذ الدورات بدعم من The Zovighian Partnership في إطار منحة دعم برامج التمكين الاقتصادي للمرأة في لبنان.
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ويهدف المشروع الى تمكين النساء اقتصادياً من خلال تعزيز الوعي والمعرفة والتدريب لتمكين النساء اقتصادياً.

واعتمدت الدورات أربعة محاور تدريبية: رفع التوعية حول النوع الاجتماعي، العنف الأسري والحقوق الاقتصادية، العمل على تمكين المشاركات من مهارات إدارة الوقت، العمل الجماعي، إدارة النزاعات والمهارات الإدارية مثل كتابة المشاريع، الإدارة المالية والتسويق والتدريب المهني العملي على صناعة المربيات والمخللات على أنواعها، المقطرات، والمجففات من خضار وفواكه، بالإضافة إلى دبس الرمان، رب البندورة، الكشك والمكدوس. 

واختتمت الدورات بتوزيع الشهادات على المشاركات.
المصدر: الوكالة الوطنية
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