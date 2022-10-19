THE تصنف LAU الثانية بين الجامعات في لبنان

أحرزت الجامعة اللبنانية الأميركية LAU تقدما ملحوظا في تقرير "تصنيف الجامعات العالمي السنوي 2023" الصادر عن Times Higher Education (THE)، او "تايمز للتعليم العالي" احد اهم المؤسسات العالمية في قطاع تصنيف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في العالم، واحتلت LAU المرتبة الثانية بين الجامعات في لبنان، والفئة 501- 600 في جميع أنحاء العالم استنادا الى خمسة معايير يعتمدها معدو التقرير، وهي: التدريس، الابحاث، والمرجعيات البحثية، الجدوى المتوقعة، والمعايير أو المكانة الدولية.



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ويؤكد هذا التصنيف، بحسب بيان للجامعة، على مكانة جامعة LAU وقدرتها على حفظ موقعها التعليمي الجامعي الرائد رغم كل الظروف الصعبة المعروفة في لبنان، علما انها كانت ضمن الفئة 801 - 1000 في تصنيف العام 2022، وها هي تتقدم الى الفئة 501- 600 عالميا، مع الاشارة الى ان الجامعة احتلت المركز 21 على مستوى الجامعات في العالم العربي في تصنيف العام 2021 ، والفئة 251 - 300 بين الجامعات الأسيوية في تصنيف العام 2022.