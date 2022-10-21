26
o
بيروت
26
o
طرابلس
14
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
14
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أفراح ومناسبات
قطاع المرأة في تيار العزم نظم أمسيّة تراثيّة ثقافيّة في مركز العزم الثقافيّ
Lebanon 24
21-10-2022
|
05:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
ضمن إطار تفعيل النشاط التراثيّ والثقافيّ الحيّ غير الماديّ في مجتمعنا وتحت عنوان "كان يا مكان" نظم قطاع المرأة في تيار العزم ومركز العزم الثقافيّ أمسيّة تراثيّة مع الإعلاميّة رندة بركات وحكواتي البلد براق صبيح وذلك في مركز العزم الثقافيّ بيت الفن في ميناء طرابلس.
Advertisement
بداية كانت مداخلة لرئيس جمعية فنون متقاطعة الثقافيّة جان الحجار الذي عرف بالتراث الثقافيّ الحيّ والاتفاقيّات الدوليّة الخاصة بمنظمة اليونيسكو.
وشدّد على أهميّة التراث في حياتنا اليوميّة ومجتمعنا انطلاقا من المواضيع والتعابير والعادات التي نتعاطاها دون ان نعرف عنها الكثير، مما يدعو للعمل معا لرفع الوعيّ حول أهمية توظيف هذا التراث في علاقاتنا الانسانيّة محليّا ووطنيّا وعالميّا.
وكان لحكواتي البلد الاستاذ براق صبيح كلمة أكد فيها على أهميّة التربيّة وإكتشاف الذات وتفهم الآخر في قضايا سبل بناء السلام المجتمعيّ، وعلى أهميّة العودة الى الحكاية الشعبيّة لاستخراج وإستنباط العبر والحكم والفائدة بشكلّ عام.
وشرح الغاية من الحكاية والتي تستنهض الهمم وتعيد ما تختزنه الذاكرة من مواقف وأمثال ومحطات و كلام وعادات وغير ذلك في إعادة ترميم العلاقات الإجتماعيّة وبناء التّواصل الإنسانيّ (والذي بات رهينة التكنولوجيا) من خلال ترميم الذاكرة الجماعيّة التي تساهم بشكل مباشر في العودة الى الجذور للتفاعل مع الحاضر واستشراف المستقبل.
بدورها ركزت الإعلاميّة رندة بركات على ثلاث نقاط مهمة أولا: أهميّة الحفاظ على التراث. ثانيا: دور الأمهات في نقله عبر التركيز على المضامين التربويّة في الحكايات او الأمثال. ثالثا: شجعت الحضور على التمسك بعاداتنا المليئة بالطيبة
ثمّ روت حكايات بعض الأمثال المتداولة وحكت عن دور شيخ الأدب الشعبيّ سلام الراسي في جمع الأمثال والحكايات التي كانت تتداول شفهيّا خوفا عليها من الإندثار كما وحذرت من تعلّق الأطفال بالهواتف الذكيّة الأمر الذي حرمهم من متعة البساطة والحركة في الألعاب التقليديّة .
وتجدر الإشارة الى انّ الجلسة كانت تفاعليّة بإمتياز، وكانت للمشاركات الحاضرين قيمة مضافة في هذا الجانب، حيث أنّهم لم يترددوا بالمشاركة ببعض الألعاب التقليديّة وسرد بعض الحكايات المرتبطة بالأمثال الشعبيّة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جديد الرّواتب.. هذا ما صدر في الجريدة الرّسمية اليوم
Lebanon 24
جديد الرّواتب.. هذا ما صدر في الجريدة الرّسمية اليوم
14:28 | 2022-10-20
20/10/2022 02:28:49
Lebanon 24
Lebanon 24
احذروا هذه الحيلة عند بيع الدّولار.. هذا الخبر يكشف ما يفعله الصرّافون!
Lebanon 24
احذروا هذه الحيلة عند بيع الدّولار.. هذا الخبر يكشف ما يفعله الصرّافون!
13:14 | 2022-10-20
20/10/2022 01:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة اغتصاب جديدة تهزّ الجنوب.. المُفاجأة في عُمر الضحيّة!
Lebanon 24
جريمة اغتصاب جديدة تهزّ الجنوب.. المُفاجأة في عُمر الضحيّة!
13:59 | 2022-10-20
20/10/2022 01:59:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. ماذا فيه؟
12:09 | 2022-10-20
20/10/2022 12:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
عهد عون على مشارف النهاية ودونكيشوت يهدد: "ما رح خلليه يتهنى دقيقة واحدة"
Lebanon 24
عهد عون على مشارف النهاية ودونكيشوت يهدد: "ما رح خلليه يتهنى دقيقة واحدة"
01:00 | 2022-10-21
21/10/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
07:11 | 2022-10-21
طبيب لبناني يفوز بجائزة أفضل بحث في طب العيون في إسبانيا
09:35 | 2022-10-19
THE تصنف LAU الثانية بين الجامعات في لبنان
07:37 | 2022-10-19
جامعة الروح القدس تنظم مؤتمرًا عن التوحد
04:02 | 2022-10-18
الموركس دور "انهض يا لبنان" كرم نجوم الغناء والتمثيل
00:53 | 2022-10-18
اختتام دورات مشروع مونة بيت العز في منيارة - عكار
07:57 | 2022-10-17
توقيع اتفاقية بين الجامعة الأميركية في بيروت ومعهد فيزياء البلازما في الأكاديمية الصينية للعلوم
فيديو
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
08:12 | 2022-10-21
21/10/2022 16:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"! (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"! (فيديو)
02:26 | 2022-10-18
21/10/2022 16:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
05:00 | 2022-10-15
21/10/2022 16:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact