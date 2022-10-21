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وقعّت الشركة الرائدة عالمياً في بناء المشاريع المستدامةSAINT-GOBAIN MIDDLE EAST HOLDING SAL والمعهد العالي للأعمال ESA الذي يدرّب قادة الغد، اتفاقيّة شراكة بحضور الرئيس التنفيذي لـشركة SAINT-GOBAIN EMME، هادي ناصيف ومدير عام المعهد العالي للإعلام، ماكسانس دويو.تهدف هذه الاتفاقيّة إلى تنفيذ برنامج دعم للشركات الناشئة التي تعمل في مجال التنمية المستدامة. وأُطلق على هذا البرنامج اسم "GREEN HUB : ACCELERATOR FOR SUSTAINABILITY PROJECTS".يلتزم طرفا هذه الاتفاقيّة إلتزاماً شديداً في مبادرات تهدف إلى خلق تغيّرات اجتماعيّة واقتصادية وبيئيّة ومتحمسان للمساهمة في إصلاح لبنان. ولهذا السبب، قررا عدم الاكتفاء بإعلان نواياهما عبر خطابات بسيطة وتوجها تحو تنفيذ مبادرة ملموسة تحمل في طياتها معنى حقيقي ورؤية للمستقبل.البرنامج ممول بالكامل من شركة سان غوبان وسيتم العمل به خلال العام الدراسي 2022-2023 وسيتم تنفيذه بواسطة SMARTESA وهي حاضنة ومسرعة أعمال رائدة في لبنان، مزوّدة بخبرة فريدة من نوعها، وتمتع بمنهجيّة تعمل على من خلال مقاربة صنعت خصيصاً لها.وسيتضمّن برنامج GREEN HUB حملة توظيف وورش أعمال وجلسات تدريب واستخدام المساحات التي توفرها الحاضنة إضافة إلى إشراف من قبل فريق SMARTESA وحفل ترحيب ويوم يتم فيه استعراض المشاريع. وستكون شركة سان غلوبان جزءاً من لجنة التحكيم التي تختار الشركات الناشئة زجزءاً من لجنة التكيم النهائية.وأشار السيد هادي نصيف بمناسبة هذا التوقيع الرسمي إلى التزام SAINT-GOBAIN EMME بتطوير حلول مستدامة ومريحة تضمن رفاهية الأفراد والمجتمع ككل.كما قام بتفصيل الخطوات التي اتخذتها الشركة من حيث المسؤولية الاجتماعية، تم تلخيصها من خلال ست ركائز: أخلاقيات العمل وبرنامج الامتثال، والتزام وتنوع الموظفين، والصحة والسلامة على امتداد سلسلة القيم، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري، والنمو الشامل.وشكر السيد ماكسانس دويو السيد هادي نصيف وسان جوبان وأكدّ على التزام المعهد العالي للأعمال ESA بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030. وأوضح أنّ هذا المشروع يتماشى مع المحور 5 من خطة التوجيه الاستراتيجي لكلية إدارة الأعمال في ESA تحت عنوان بـ "الفرد المسؤول". وأضاف أنّه مسرور بهذا التعاون القائم على رغبة مشتركة في رسم مستقبل أفضل لبلاد الأرز.