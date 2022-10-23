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أفراح ومناسبات
نائبٌ يعقد "خطوبته" على طبيبة.. من هو؟
Lebanon 24
23-10-2022
|
05:46
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عقد النائب كريم كبّارة، مساء السبت، خطوبته على الآنسة نور الجسر، وهي طبيبة من طرابلس، وذلك
بحضور أهل العروسين فقط.
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