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أفراح ومناسبات

نائبٌ يعقد "خطوبته" على طبيبة.. من هو؟

Lebanon 24
23-10-2022 | 05:46
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عقد النائب كريم كبّارة، مساء السبت، خطوبته على الآنسة نور الجسر، وهي طبيبة من طرابلس، وذلك بحضور أهل العروسين فقط.
 
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