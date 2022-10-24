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أفراح ومناسبات

معرض لفنانات لبنانيات بعنوان A SWEET FANTASY في مقر جمعية REBIRTH BEIRUT

Lebanon 24
24-10-2022 | 08:28
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أعلنت "جمعية Rebirth Beirut" انها "تستعد  بالتعاون مع "Artists of Beirut" لإطلاق معرضها الجديد بعنوانA sweet Fantasy  وهو كناية عن مجموعة من الأعمال الفنية لعدد من الفنانات اللواتي تميزت أعمالهن ورسوماتهن بألوانها الزاهية والمتألقة فرحا وجمالا. ويشمل المعرض منحوتات وصور فوتوغرافية وتماثيل وغيرها من الأعمال الفنية المختلطة بلمسة نسائية سحرية".
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وبحسب بيان الجمعية، سيكون حفل الإفتتاح في 27 تشرين الأول من الساعة الخامسة حتى الثامنة مساء. ويفتح المعرض أبوابه كل يوم من 28 حتى 4 تشرين الاول من الساعة 12 لغاية 7 مساء. 
 
وذلك في مقر الجمعية الكائن في منطقة الجميزة - شارع غورو والذي تحول الى معلم ثقافي وسياحي في بيت من أجمل منازل العاصمة الأثرية".
 
وعن المعرض، قال رئيس ومؤسس جمعية Rebirth Beirut السيد كابي فرنيني: 
 
" تركز جمعيتنا اليوم كثيرا على الفنون والموسيقى وعلى أن تعود بيروت كما كانت دوما مدينة حاضنة للفن والثقافة والغناء من خلال تحويل مقرنا إلى مركز ثقافي بات مقصدا لكل المثقفين ولكل من يعتبر بيروت مرادفا لكل ما هو جميل وحضاري". 
 
وأضاف: "جزء من عائدات المبيعات يعود لدعم نشاطات جمعية Rebirth Beirut التي شملت في السابق سلسلة مشاريع إنمائية من إضاءة لإشارات المرور في العاصمة وإنارة للطرق وصيانة الطرق وتزفيت ألف جورة وكلها ساهمت في تخفيف وطأة المعاناة على المواطن اللبناني".

               
المصدر: الوكالة الوطنية
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