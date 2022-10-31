"عمفرق طريق" فيلم لبناني من ضمن فئة "روائع عربية" في "مهرجان البحر الأحمر السينمائي"

أدرج "مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي"، الفيلم اللبناني "عمفرق طريق" للمخرجة لارا سابا، ضمن فئة "روائع عربية" في دورته الثانية التي تقام في مدينة جدة في السعودية بين الأول من كانون الأول المقبل إلى العاشر منه.

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وأعربت سابا عن اعتزازها باختيار فيلمها ضمن برنامج "هذا المهرجان الذي اكتسب أهمية كبيرة منذ انطلاقه بقوة العام الفائت"، مشيرة إلى أن مشاركته فيها "تأتي قبيل بدء عروضه في 15 كانون الأول في دور السينما اللبنانية وفي عدد من الدول العربية والأجنبية، حيث تتولى توزيعه شركة "سيدرز آرت بروداكشن" (صبّاح إخوان).



ويتناول الفيلم الذي أنتجته "واكاندا فيلمز" و"ART" قصة ممثل لبناني مشهور يتنافس مع ممثل إيطالي على تولّي دور البابا عندما كان شاباً في فيلم عالمي. واستعداداً للقاء الحبر الأعظم الذي سيختار أحدهما لتجسيد شخصيته، يتوجه إلى قنوبين للابتعاد عن ضوضاء حياته، فتقوده المصادفة إلى قضاء عزلته في دير للراهبات، يلتقي فيه فتاة جذّابة، فتبدأ سلسلة مغامرات طريفة تعيد هادي إلى بساطة الحياة وجوهرها وتضعه أمام خيارات ستغيّر مجرى حياته.



وأوضحت سابا أن "عَمفرق طريق"، هو كوميديا رومانسية من كتابة جوزفين حبشي ومن بطولة شادي حداد وربى زعرور وجوليا قصّار وبيتي توتل وميرنا مكرزل وسينتيا كرم، "يطرح بواسطة الضحكة قضايا بالغة الأهمية، ويثير من خلال قالب كوميدي مسلّ مسألة العودة إلى الطبيعة وبساطة الحياة والانفتاح على الآخر في عالم يبتعد عن هذه القيم".



واضافت: "الفيلم الذي تشارك فيه أيضاً نخبة من الممثلين كرفعت طرابيه ونقولا دانيال وهيام ابو شديد وجوزيان بولس وعماد فغالي وشربل زيادة، يتسم بأنه من مستوى فنيّ راقٍ، وفي الوقت نفسه في متناول كل فئات الجمهور، ويتمتع بكل المقوّمات التي تمكّنه من جذب المشاهدين إلى صالات السينما".