Advertisement

أفراح ومناسبات

شركتا CLINGROUP وQSI اللبنانياتان نالتا جائزة GO GLOBAL AWARD 2022

Lebanon 24
31-10-2022 | 10:44
A-
A+
Doc-P-1006097-638028324543876243.png
Doc-P-1006097-638028324543876243.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركتا Clingroup وQSI اللبنانيتين في بيان انهما نالتا جائزة GO GLOBAL AWARD 2022 ، فئة المسؤولية المجتمعية للشركات، رغم الظروف الحالية التي يمر بها لبنان".
 
وأشار البيان الى ان "هذه الجوائز، تكرس للمؤسسات التي تظهر، على الرغم من الأوقات الصعبة والأزمات المحيطة بها، الابتكارالخلاق والمرونة في العمل".
Advertisement
 
وأضاف البيان: "اجتمع في هذا الحفل المقام في تالين، إستونيا، أكثر من 500 شركة من جميع أنحاء العالم، وتبارت حوالي 8000 شركة للوصول إلى الجوائز".

وينشط كل من Clingroup وQSI في أكثر من 50 دولة في مناطق إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، وكلاهما يمول ويدعم مؤسسة Hope MCF اللبنانية، التي تعمل كمنظمة غير حكومية شاملة في العديد من البلدان المستفيدة منها من خلال مشاريع حلول وبرامج مستدامة للمشاكل، وخاصة في مجال تمكين المرأة، الصحة، الاستشارات والإدارة.

يذكر ايضا ان مؤسسة Clingroup حائزة على جائزة السيدة اللبنانية المتميزة في????، وعلى لقب اقوى امرأة عربية من فوربس لمدة ست سنوات من 2013 الى 2018.
وأما QSI فهي شركة رائدة في بناء وصيانة أنظمة الجودة، بناء القدرات وتطوير الانظمة الرقمية".
 
وأعلنت الشركتان أن "هذا النجاح هو بصيص أمل نهديه للشعب اللبناني في مختلف بقاع الأرض، ودائما ما نفرح بهذه الإنجازات التي تعيد الصورة الحضارية الجميلة لهذا البلد، فكل ما قد بقي منه هو نجاحات ابنائه. ونحن نسعى دائما إلى أن نحمل لبنان معنا إلى جميع أنحاء العالم كسفراء سباقين ومبتكرين في مجالنا".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
11:00 | 2022-10-31
10:38 | 2022-10-31
10:35 | 2022-10-31
10:45 | 2022-10-30
07:17 | 2022-10-29
10:00 | 2022-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website