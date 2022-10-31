شركتا CLINGROUP وQSI اللبنانياتان نالتا جائزة GO GLOBAL AWARD 2022

أعلنت شركتا Clingroup وQSI اللبنانيتين في بيان انهما نالتا جائزة GO GLOBAL AWARD 2022 ، فئة المسؤولية المجتمعية للشركات، رغم الظروف الحالية التي يمر بها لبنان".

وأشار البيان الى ان "هذه الجوائز، تكرس للمؤسسات التي تظهر، على الرغم من الأوقات الصعبة والأزمات المحيطة بها، الابتكارالخلاق والمرونة في العمل".

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وأضاف البيان: "اجتمع في هذا الحفل المقام في تالين، إستونيا، أكثر من 500 شركة من جميع أنحاء العالم، وتبارت حوالي 8000 شركة للوصول إلى الجوائز".



وينشط كل من Clingroup وQSI في أكثر من 50 دولة في مناطق إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، وكلاهما يمول ويدعم مؤسسة Hope MCF اللبنانية، التي تعمل كمنظمة غير حكومية شاملة في العديد من البلدان المستفيدة منها من خلال مشاريع حلول وبرامج مستدامة للمشاكل، وخاصة في مجال تمكين المرأة، الصحة، الاستشارات والإدارة.



يذكر ايضا ان مؤسسة Clingroup حائزة على جائزة السيدة اللبنانية المتميزة في????، وعلى لقب اقوى امرأة عربية من فوربس لمدة ست سنوات من 2013 الى 2018.

وأما QSI فهي شركة رائدة في بناء وصيانة أنظمة الجودة، بناء القدرات وتطوير الانظمة الرقمية".



وأعلنت الشركتان أن "هذا النجاح هو بصيص أمل نهديه للشعب اللبناني في مختلف بقاع الأرض، ودائما ما نفرح بهذه الإنجازات التي تعيد الصورة الحضارية الجميلة لهذا البلد، فكل ما قد بقي منه هو نجاحات ابنائه. ونحن نسعى دائما إلى أن نحمل لبنان معنا إلى جميع أنحاء العالم كسفراء سباقين ومبتكرين في مجالنا".