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أفراح ومناسبات

معرض "سوق أرضي" استقبل زواره في يومه الخامس

Lebanon 24
01-11-2022 | 05:50
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أقفل معرض "سوق أرضي" أبوابه في يومه الخامس أمام زواره التي مازالت تتقاطر اليه من المناطق كافة، حيث "تفوح منه رائحة الأرض التي منها تنبعث كل الخيرات".
ومن بين الزوار العميد السابق لكلية الزراعة في الجامعة اللبنانية الدكتور سمير المدور الذي نوه ب"دور المؤسسة في إقامة هكذا معارض تخدم المجتمع"  وعضو "التيار الوطني الحر" مارسيل بستاني التي اشارت الى ان "أرضي تعني لنا الإنتماء وليس فقط بالعطاء".
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واقيمت مسابقة لأكل التفاح حيث تنافس 3 اشخاص، وتم توزيع البذار من الحاكورة بشكل يومي وهدايا التومبولا على الزوار الفائزين.
المصدر: الوكالة الوطنية
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