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أفراح ومناسبات

بيروت تستقبل عشرات الفنانين العرب في معرض الفن العربي

Lebanon 24
05-11-2022 | 08:59
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افتتح في بيروت، معرض الفن العربي (ARAB ART FAIR) في دورته الثانية والذي يستمر ليوم غد الأحد من الثالثة عصرًا ولغاية التاسعة مساءً، في خليج الزيتونة، وسط العاصمة، بالقرب من نادي بيروت لليخوت، ويضم في دورته لهذا العام خمسين فنانا تشكيليا عربيا قدموا إلى بيروت من عدة عواصم، وذلك يشير إلى ثقة العرب في بيروت ودورها الثقافي.
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ويضمّ المعرض خمسين جناحا خاصا، يشكّل كلّ منها لونا فنّيا فريدا واستثنائيا، بالإضافة إلى مؤتمر عن الفنون حيث يشمل ندوات مفتوحة للجمهور العام حول تطوير عمل الفنان التشكيلي، اقتناء الأعمال، متاحف الفنون التشكيليّة، مصاعبها وفرص تطويرها، وكيفية تسويق الفنون.

وزار المعرض في أيامه الأولى مئات المقتنين، أصحاب الغاليريات، الفنانون، محبو الفنون، والزوار الذين التقوا بعد طول انتظار إيمانًا بمستقبل وطنهم، وثقةً أن الغد لا بدّ أن يحمل كل الخير.

وبحسب بيان، فان معرض الفن العربي (ARAB ART FAIR) أول أرت فير يؤمن بعودة بيروت إلى الحياة، يعود بعد ثلاث سنوات من الجائحة والأزمات، ويستمر اليوم وغدا من الثالثة عصرًا ولغاية التاسعة مساءً،والدعوة عامة لمحبي الفنون، والجمهور العام لزيارة المعرض.
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