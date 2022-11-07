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أفراح ومناسبات
أرزة باسم جان خضير في محمية اهدن
Lebanon 24
07-11-2022
|
03:27
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غرست اسرة الفنان جان خضير شجيرة أرز من مشتل المحمية في غابة الفنون في جرد اهدن العالي باسم الممثل الراحل بعد مرور سنة ونصف على غيابه، وقبل عيد ميلاده في ٢٢ تشرين الثاني .
رئيس لجنة محمية اهدن انطونيو فرنجية قال: ان جان خضير الذي أحيا أجمل حفلاته في اهدن وزغرتا وأحبهما كما بلدت، يستحق أن يتجذر في تراب هذه البقعة الجغرافية الجميلة" .
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واعلنت مديرة محمية اهدن سندرا كوسا سابا " أن غابة الفنون التي تضم مئات النصوب بأسماء مجموعة كبيرة من الفنانين تضاف اليها اليوم شجيرة باسم جان خضير ضحكة الممثلين " .
ثلاثة أشقاء لجان خضير ومعهم صهره وأولاد شقيقه حفروا لغرس هذه الارزة الجميلة التي ستخلده كما أعماله في التلفزيون والمسرح والسينما .
وبعد أن وضعت لافتة قرب الشجيرة وقدمت لعائلته شهادة بالمناسبة، تحدث شقيق الراحل ضوميط خضير فشكر لرئيس اللجنة انطونيو فرنجية ومديرة المحمية سندرا كوسا "اهتمامهما وللاعلامي روبير فرنجية جهوده الوفية لتسليط الضوء على جان ممثلا قديرا في التراجيديا والكوميديا،" وقال : تبقى لكنة جان واسلوبه الساخر ماركة مسجلة باسمه لا تستنسخ ولا تقلد " .
وفي الختام، اهدت اسرة الفنان خضير الاعلامي فرنجية قلم الراحل وسبحته تقديرا للوفاء الذي ترجمه بمواكبة جان في حياته وبعد موته .
المصدر:
الوكالة الوطنية
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