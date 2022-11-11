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أفراح ومناسبات

انتخاب البرفسور رائف رضا رئيسا للجنة العلاقات الدولية مع جامعات العالم

Lebanon 24
11-11-2022 | 05:05
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انتخب رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني وممثل الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية في لبنان البرفسور رائف رضا رئيسا للجنة العلاقات الدولية مع الجامعات الدولية بالاجماع، وعضوا في المجلس الاداري  للرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية، خلال انعقاد الهيئة العام للرابطة في مركزها في روما.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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