انتخاب البرفسور رائف رضا رئيسا للجنة العلاقات الدولية مع جامعات العالم

انتخب رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني وممثل الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية في لبنان البرفسور رائف رضا رئيسا للجنة العلاقات الدولية مع الجامعات الدولية بالاجماع، وعضوا في المجلس الاداري للرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية، خلال انعقاد الهيئة العام للرابطة في مركزها في روما.

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