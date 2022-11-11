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أفراح ومناسبات
"للخير أنا وأنت" اضاءت شارع قاديشا والمستشفى الإسلامي
Lebanon 24
11-11-2022
|
13:28
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قامت جمعية "للخير أنا وأنت" ممثلة برئيستها ياسمين غمراوي زيادة بإضاءة الشارع الممتد أمام المستشفى الاسلامي الجديد وشارع قاديشا التجاري.
وشكرت غمراوي "المستشفى الاسلامي برئاسة النائب السابق فيصل كرامي الذي لم يتردد بالتعاون و بتزويد الشارعين بالكهرباء مجانا، كما أن الدكتور بشير سنكري تكفل بتغطية التكاليف كاملة".
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وقالت غمراوي: "إن سياسة النهوض بطرابلس تقع بالدرجة الأولى على الدولة ومؤسساتها، ولكننا نعلم بالوضع الصعب الذي تمر به البلاد لذلك نقوم بواجبنا تجاه مدينتنا الحبيبة طرابلس ومجتمعنا الأهلي".
وأضافت: "خيركم للناس خيركم لأهله، هذا هو المبدأ الذي نسير عليه في أعمالنا كافة، ونأمل ان تبقى طرابلس عنوانًا المحبة والسلام، وأن تبقى أيادي الخير ممدودة.
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