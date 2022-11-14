"معرض الابداع اللبناني" في ابوظبي من 21 الحالي ولغاية 24 منه

اشار رئيس مجلس العمل اللبناني في أبوظبي سفيان الصالح، الى أنه "في الوقت الذي يتخبط فيه لبنان الوطن على الصعد كافة، يحيي لبنان الاغتراب الشراكة الإماراتية - اللبنانية في معرض الإبداع اللبناني الذي يقيمه المجلس في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة".

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وفي بيان له، أوضح أن "المجلس يقيم فعالية ثقافية اجتماعية واقتصادية بعنوان Creative Nation 961 في الفترة ما بين 21 الحالي و 24 منه والمصادفة مع عيد الاستقلال، في خضم الأوضاع المتأزمة في لبنان على المستويات كافة، لتذكير أهلنا في الإمارات ودول الخليج بلبنان الجميل كما كانوا يعرفونه سابقا، لبنان الثقافة والفن والإبداع بهدف تبديد الصورة النمطية الضبابية القائمة حاليا عن وطننا بشكل عام".



وأشار إلى أن "هذه الفعالية ستقام بالتعاون مع السفارة اللبنانية في الإمارات وبالاشتراك مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وستكون برعاية وزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات الشيخ نهيان مبارك آل نهيان".



واوضح ان "هذه الفعالية تهدف إلى تشجيع الإبداع اللبناني في الخارج وتسليط الضوء على أبرز المبدعين والمبدعات اللبنانيين، والى اظهار الوجه الحقيقي للبنان وإرثه الثقافي والفني، وإتاحة الفرص للمشاركين كي ينفتحوا على الأسواق الخارجية وإقامة شراكات ومشاريع استثمارية تعود بالفائدة على الجميع".



وختم معلنا أن "الفعالية تتضمن معرض الإبداع والابتكار اللبناني بما يوفره من فرص لعرض مشاريع وابتكارات لشركات لبنانية في مجالات التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والإنشاءات الذكية، إلى جانب عرض أعمال للمبتكرين والمبدعين وعدد من المصممين والمصممات، إضافة إلى معرض لأعمال الرسام فؤاد طنب، والفنان الكاريكاتوري الراحل بيار صادق، فضلا عن عروض حية لحرفيين لبنانيين".



اشارة الى انه سيقام احتفال للأوركسترا السيمفونية اللبنانية على مسرح قصر الإمارات في 21 الحالي .