جائزة جان سالمه للدكتور سالم معروف المعوش

كرّمت "لجنة جائزة جان سالمه" الدكتور سالم معروف المعوش في احتفال أقيم في قاعة النادي الثقافي في برجا، حضره النائب بلال عبد الله، وفاعليات دينية ومجالس بلدية واختيارية وأساتذة جامعيين، وحشد من الأدباء والمفكرين وأهالي البلدة والجوار.

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افتتح الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، وأدارت الاحتفال الإعلامية جان دارك أبي ياغي، ثم ألقت رئيسة النادي الثقافي في برجا إيلان دمج كلمة رحبت فيها بالحضور، تحدث بعدها البروفيسور كامل فرحان صالح، فاعتبر أنّ المكرّم كان يتخطّى العقبات، فعمله في الشأن العام لم يكن مغايراً لعمله في الشأن الثقافي. كان مقصداً لزملائه وطلابه أينما حلّ، عصاميّ بنى نفسه بنفسه فغدا مرجعاً في الأدب واللغة والنقد.

مدير المكتبة الوطنية في بعقلين غازي صعب أثنى على برجا وشحيم اللتين رفدتا الوطن بالعظماء في شتى المجالات كما باقي قرى الإقليم.

أما الدكتورة هاجر الحاج فتناولت رواية الدكتور سالم "كلام غير مباح"، واصفة إياها بالرواية العميقة الدلالات، البعيدة الأغوار، أصبح الكاتب من خلالها ضمير عصره، هو الأديب الملتزم بقضايا مجتمعه وأمته.

في كلمته، تحدث رئيس مجلس إنماء قضاء الشوف محمد الشامي، عن انطلاقة جائزة جان سالمه الثقافية في العام 1998، ومنذ ذلك الوقت تمّ تكريم 23 شخصية. واليوم تكرّم علماً من أعلام الثقافة والأدب في لبنان، ابن الشوف والإقليم، الدكتور سالم المعوش الذي فاق عدد مؤلفاته الأربعين مؤلفاً. من جهته،اعتبر الأديب الشاعر محمد نعيم بربر، أنّ الدكتور سالم المعوش تسكن في قلبه الكلمة وتشع معرفة وجمالًا، أغنى الأدب والشعر ببلاغته وجمال روحه وفنه. وألقى قصيدة من وحي المناسبة.

كلمة جائزة جان سالمه ألقاها الدكتور جورج لبكي، فعبّر عن سرور اللجنة بتكريم المعوش، الأستاذ الجامعي والمربي والناقد والباحث والروائي، لافتاً أنّ الهدف من هذه الجائزة هو تكريم أعلام من هذا الوطن الذي لا يقوم إلا من خلال تعلقه بالمبادئ الإنسانية السامية التي ترفض كل عنصرية وكل تفريق. ويأتي تكريم الدكتور سالم المعوش في هذا السياق.

في الختام، ألقى المكرّم الدكتور سالم المعوش كلمة شكر فيها لجنة جائزة جان سالمه والقيّمين عليها، معتبرًا أنّ اللجنة تعيد الجمال إلى هذا الزمن من خلال ما قدمته من جوائز لأناس يستحقونها. وختم: "جائزتكم هي جائزة لبلدتي، وتكريمي هو تكريم لبرجا، وبرجا هي جائزتي إلى الأبد".

ثم قدمت عقيلة الراحل جان سالمه السيدة جاكلين الدرع التكريمي للدكتور سالم المعوش، والتقطت الصور التذكارية.