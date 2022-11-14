إطلاق مبادرة "معًا من أجل قضية واحدة معًا نركض" خلال "ماراثون بيروت"

أطلقت جمعية "Openminds"، وهي منظمة غير حكومية تعنى بدعم الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، مبادرة فريدة من نوعها في خلال سباق "ماراثون بيروت"، تحت عنوان "معًا من أجل قضية واحدة، معًا نركض". وتركّز هذه المبادرة على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، بالتعاون وتضافر الجهود مع CARE Lebanon الجمعية اللبنانية للتوحّد، Mosaik، برنامج Next Step التابع للجامعة الأميركية في بيروت، Step Together، Trait D’union و Udiversity.

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وشاركت الجمعيات في الماراثون من خلال منصّات خاصة تأمّنت فيها المياه ووضعت لتشجيع المشاركين والتفاعل معهم وخلق المزيد من الوعي، وقد تمّ اختيار أكثر من 500 عدّاء لخوض هذه التجربة، من ضمنهم المشاركون في سباق المرح Fun Run والسباق شبه الاحترافي، دعمًا لهذه القضية كما وللركض من أجل بيروت.