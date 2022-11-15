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أفراح ومناسبات

مبنى بيت العطاء يكتسي باللون الأزرق احتفاء باليوم العالمي للسكري

Lebanon 24
15-11-2022 | 01:41
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 اكتسى مبنى بيت العطاء في سن الفيل باللون الأزرق لمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري، الذي يصادف ‏الرابع عشر من تشرين الثاني من كل عام، حيث يتم إضاءة وإنارة الكثير من المَعالم البارزة حول العالم ‏باللون الأزرق في مساء اليوم المذكور، الذي يمثل لون دائرة السكري الزرقاء التي تعكس لون السماء.‏
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حضر احتفال إضاءة المبنى رئيس بلدية سن الفيل نبيل كحالة، الحاكم الليونزي بطرس عون، النائب الثاني للحاكم جوزيف ابو خليل و رئيسة لجنة إدراك خطر ‏السكري مهى حبيب، الليون هلا رياشي وحشد ليونزي وأهالي المنطقة. ‏
المصدر: الوكالة الوطنية
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