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أفراح ومناسبات
مبنى بيت العطاء يكتسي باللون الأزرق احتفاء باليوم العالمي للسكري
Lebanon 24
15-11-2022
|
01:41
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اكتسى مبنى بيت العطاء في سن الفيل باللون الأزرق لمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري، الذي يصادف الرابع عشر من تشرين الثاني من كل عام، حيث يتم إضاءة وإنارة الكثير من المَعالم البارزة حول العالم باللون الأزرق في مساء اليوم المذكور، الذي يمثل لون دائرة السكري الزرقاء التي تعكس لون السماء.
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حضر احتفال إضاءة المبنى رئيس بلدية سن الفيل نبيل كحالة، الحاكم الليونزي بطرس عون، النائب الثاني للحاكم جوزيف ابو خليل و رئيسة لجنة إدراك خطر السكري مهى حبيب، الليون هلا رياشي وحشد ليونزي وأهالي المنطقة.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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