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أفراح ومناسبات

جمعية العزم والسعادة تؤمن المياه للاحياء الشعبية في التبانة

Lebanon 24
15-11-2022 | 07:12
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قامت جمعية العزم والسعادة الاجتماعية وفي ظل أزمة المياه التي تواجه المناطق الشعبية في طرابلس، وتحديدا في منطقة التبانة، بمبادرة إنسانية للوقوف إلى جانب الأهالي، ونفّذت مشروع بناء خزانات مياه بسعة ٧٥٠٠٠  لتر لتوفير المياه لما يقارب ٧٠٠ منزل.
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وتهدف هذه المبادرة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الضائقة المالية الصعبة التي تواجههم.

مدير عام  جمعية العزم رياض علم الدين تحدث عن هذه المبادرة مشيرا إلى أنها  تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطن.

واضاف المياه تعد روح الحياة ولا يمكن الاستغناء عنها ونظرا للتكاليف الباهظة التي يتكبدها المواطن في هذا الظرف الصعب للحصول على المياه سارعنا بتلبية هذا النداء والتنفيذ بشكل فوري.

من جهته الشيخ خالد السيد وباسم الأهالي  قال اتصلنا بالرئيس نجيب ميقاتي بناء على دعوات ملحة من قبل الأهالي فأعطى توجيهاته بتنفيذ هذا المشروع الحيوي فكانت مبادرة طيبة لأجل الأهالي الذين يعانون الكثير.
 
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