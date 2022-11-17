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أفراح ومناسبات

بداح ويونان في العراق

Lebanon 24
17-11-2022 | 05:35
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بتكليف من رئيس الجمعية العالمية لحقوق الانسان والسلام المودة السفير رضا سبيتي والمفوض العام السفير عبدالحميد عطوي، زار السفيران بداح ويونان العاصمة العراقية بغداد للاطلاع على الاوضاع الانسانية التي تهم الجمعية. وقد زارا لهذه الغاية مركز الاطفال بيت الإبداع العراقي ودار المسنين للاطلاع على اوضاعهما، كما التقيا بهذا الصدد رجل الاعمال العراقي سامي حسين والفنان مصطفى العبدالله، وقد جرى التباحث في الشؤون والمواضيع التي تهم الجمعية ولاسيما الانسانية منها وسبل التعاون في هذا الخصوص.  
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وفي هذا السياق وبعد تعيين سامي حسين سفيرا للجمعية في العراق والدانمارك والفنان مصطفى العبدالله سفيرا للنوايا الحسنة في العراق تم تسليمهما الشهادات الرسمية وبطاقات التكريم.
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