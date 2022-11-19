المراكز الطبية للجامعة اللبنانية الاميركية ومستشفى رزق ومستشفى سان جون: الشركاء الرسميون للماراثون

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أكّدت المراكز الطبية للجامعة اللبنانية الأميركية، مستشفى رزق ومستشفى سان جون، دعمها لماراثون بيروت من خلال كونها الشريك الطبي الرسمي والحصري في نسخته لهذا العام.أقيم السباق تحت شعار "أنا بيروت" وكان هدف المراكز الطبية للجامعة اللبنانية الأميركية هو نشر رسالة أمل ودعم للمجتمع اللبناني، مع التشديد على شعارهم: الطب بإنسانيّة.بصفتها الشريك الطبي الرسمي والحصري، كانت فرق المراكز الطبية للجامعة اللبنانية الأميركية موجودة في ثلاث نقاط طبية مختلفة لمساعدة وتخفيف إصابات العدائين:- عيادة المتنقلة وخيمتين عند خط البداية / النهاية،- خيمة في منطقة برج حمود،- خيمة في ضبية.وقد واكب السيد سامي رزق - الرئيس التنفيذي للمركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق، فريق المراكز الطبية للجامعة اللبنانية الأميركية على الأرض برفقة السيد سعد الزين - مساعد رئيس الجامعة للمشاريع الخاصة و الدكتورة سولا بحوص، عميدة كلية جيلبير وروز ماري شاغوري للطب في الجامعة اللبنانية الأميركية والدكتور رشيد رحمة، رئيس قسم طب الطوارئ.تألّف الفريق من أطباء وأخصائيي علاج طبيعي متخصص وأطباء مقيمين، ممرضات متخصصة وموظفو لوجستيات وممرضات عمليات وصيادلة وموظفون آخرون، بالإضافة إلى ممرضات وضعت كاحتياط في الخيم، حاضرة للتدخّل إذا لزم الأمر.بشكل عام، تم تعبئة 10٪ من العاملين في المراكز الطبية بالجامعة اللبنانية الأميركية ليقدموا الرعاية الصحية وقد شارك 55 عدّاءًا من العاملين في السباق.أصيب 60 شخصًا بجروح طفيفة وعولجوا على الفور من قبل فريق الطوارئ المتواجد على الأرض بقيادة الدكتور رشيد رحمة.