معرض لرواد ومؤسسي فن الرسم الحديث في لبنان في جامعة الروح القدس - الكسليك

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قامت مجموعة من طلاب كلية الهندسة المعمارية والتصميم في جامعة الروح القدس - الكسليك، تحت اشراف السيدة إلسي الديك أبو جودة المتخصصة بتاريخ الفن، بتصميم وتنظيم معرض لرواد ومؤسسي فن الرسم الحديث في لبنان من نهاية القرن التاسع عشر حتى بدايات القرن العشرين، ضمن بحث علمي عن تاريخ الفنون وبشكل خاص عن بدايات الرسم الحديث Modern Painting في لبنان.وتجدر الإشارة إلى أن جامعة الروح القدس – الكسليك تمتلك واحدة من أهم المجموعات الفنية اللبنانية، مجموعة اميل حنوش، التي تتضمن لوحات لأركان فن الرسم اللبناني الحديث.وحرصًا منها على نشر الثقافة والتوعية على أهمية الفن اللبناني بالحفاظ عليه وتسليط الضوء على خصائصه، قدّمت الجامعة الدعم الكامل للبحث ولتنفيذ هذا المعرض، ليشكل مناسبة لتعريف المجتمع اللبناني على أهم الرسامين الذين لهم الفضل بنهضة لبنان الفنية الحديثة ووضعه على الخريطة العالمية في هذا الاطار من خلال مشاركتهم بمعارض عالمية ونيلهم جوائز عدة. نذكر منهم داوود قرم، حبيب سرور، جورج قرم، جورج صباغ، فيليب موراني، قيصر الجميل، مصطفى فروخ، عمر أنسي وماري حداد... والجدير بالذكر أن بعض هذه الأعمال تعرض لأول مرة.يستمر المعرض طوال شهر تشرين الثاني ويفتتح أبوابه أمام الزوار من الإثنين إلى الجمعة، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة السابعة مساء، في حرم جامعة الروح القدس في الكسليك.