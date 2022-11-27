طاولة مستديرة دعما لاقرار قانون حماية الطفلات من التزويج المبكّر

بدعوة من الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة بالشراكة مع منظمة Equality now international، شارك معهد العلوم الاجتماعية ( الفرع الثالث) ممثلاً بمدير المعهد البروفيسور كلود عطية ومنسقة مختبر علم الاجتماع العائلي الدكتورة لبنى عطوي، في طاولة مستديرة انطلقت ضمن حملة لإقرار قانون حماية الطفلات من التزويج المبكّر.

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بادر في إطلاق الحملة رئيسة الهيئة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة الأستاذة لورا صفير، ومديرة المشروع الأستاذة غنوة شندر والمحامي الأستاذ أمين بشير، وشارك في طاولة الحوار بالاضافة الى السياسيين ممثلون عن نقابة المحامين، والأطباء وعدد من الأكاديميين والإعلاميين والناشطين من المجتمع المدني، وجرى نقاش حول المعوقات الثقافية الكامنة في البنى الذهنية والتي تكرس الصورة النمطية للمرأة، كما تم التطرق للتأثيرات السلبية لهذا الزواج على المستويات الصحية والنفسية والمجتمعية.

في ختام اللقاء، تم الاتفاق على ضرورة استمرار التعاون بين الهيئة الوطنية ومعهد العلوم الإجتماعية، من خلال تكثيف الحلقات والندوات التوعوية تحقيقاً للغاية المرجوة.