المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية LAU – مستشفى سان جون يحتفل باليوم العالمي للسكري

Advertisement

بمناسبة اليوم العالمي للسكري، نظم المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية - مستشفى سان جون في جونية يومين مفتوحين بهدف نشر الوعي حول هذا المرض لجميع زوار المركز مع تقديم فحص مجاني لمستوى "الغلوكوز" في الدم من قبل رعاة هذا النشاط One Touch وSaramed Bionime BD، بالاضافة الى اجراء استشارات طبية مجانية.وقد حضر في اليوم الأول اكثر من 170 شخصا وزع لهم فريق عمل المستشفى منشورات توعوية حول الأكل الصحي لمريض السكري وقسائم من OneTouch وعيّنات من Gel Bio-Oil للبشرة. أما في اليوم الثاني، فشارك أكثر من 250 شخصا كما وزّع فريق العمل لجميع المرضى نحو 500 ابرة انسولين على شكل قلم من قبل Saramed Bionime BD و70 دواء لـ"السكري" مجانا من فارمالين.