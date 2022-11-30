رئيسة النادي الثقافي العربي تُعلن إطلاق فاعليات الدورة 64 لمعرض الكتاب

Advertisement

أعلنت رئيسة النادي الثقافي العربي سلوى السنيورة بعاصيري عن إطلاق فاعليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب في دورته ال٦٤ التي ينظمها النادي بالتعاون مع نقابة إتحاد الناشرين في لبنان على مدى تسعة أيام بدء من الثالث من كانون الأول ٢٠٢٢ وحتى الحادي عشر منه من العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء.وقالت في مؤتمر صحافي عقدته في مقر النادي الثقافي العربي في الحمرا: "يأتي انعقاد معرض بيروت العربي الدولي للكتاب كما جرت العادة ليلبي تعطش اللبنانيين إلى حياتهم الثقافية بكل زخمها وانشغالاتها، فهو من أبرز أدوات التداول الثقافي وهو ساحة لقاء مفتوح وحيز رحب لتبادل الأفكار ومنبر للكلمة الحرة،فضلا عن كونه مرآة لشبكة علاقات متسعة تربط مختلف الأطراف العلمية والفكرية والثقافية بكل مكوناتها لترفد فعاليات المعرض بأفكارها ورؤاها والتي من شأنها أن تشكل منارة نستضيء بها في وجهتنا نحو الآتي من الأيام".