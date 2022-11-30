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أفراح ومناسبات

رئيسة النادي الثقافي العربي تُعلن إطلاق فاعليات الدورة 64 لمعرض الكتاب

Lebanon 24
30-11-2022 | 06:49
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أعلنت رئيسة النادي الثقافي العربي سلوى السنيورة بعاصيري عن إطلاق فاعليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب في دورته ال٦٤ التي ينظمها النادي بالتعاون مع نقابة إتحاد الناشرين في لبنان على مدى تسعة أيام بدء من الثالث من كانون الأول ٢٠٢٢ وحتى الحادي عشر منه من العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء.
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وقالت في مؤتمر صحافي عقدته في مقر النادي الثقافي العربي في الحمرا: "يأتي انعقاد معرض بيروت العربي الدولي للكتاب كما جرت العادة ليلبي تعطش اللبنانيين إلى حياتهم الثقافية بكل زخمها وانشغالاتها، فهو من أبرز أدوات التداول الثقافي وهو ساحة لقاء مفتوح وحيز رحب لتبادل الأفكار  ومنبر للكلمة الحرة،فضلا عن كونه مرآة لشبكة علاقات متسعة تربط مختلف الأطراف العلمية والفكرية والثقافية بكل مكوناتها لترفد فعاليات المعرض بأفكارها ورؤاها والتي من شأنها أن تشكل منارة نستضيء بها في وجهتنا نحو الآتي من الأيام".
وردا على اسئلة الصحافيين حول أسعار الكتب، قالت "إن هذا الأمر متروك لدور النشر مع التمني عليهم مراعاة أوضاع وظروف الناس الإقتصادية والإجتماعية".
وأكدت أن النادي الثقافي العربي هو دائما مساحة منفتحة ومكان رحب للحوار.
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