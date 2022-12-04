انطلاق اليوم الأول لمعرض بيروت العربي بندوتين وتواقيع كتب

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انطلقت فعاليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب الـ64 الذي يحمل شعار "أنا أقرأ بتوقيت بيروت"، في قاعة السي سايد أرينا في الواجهة البحرية الجديدة لبيروت، بعقد ندوتين وحركة زوار إضافة إلى توقيع عدد من الكتب.ونظم النادي الثقافي العربي ندوة بعنوان "التراث اللبناني ودوره في تعزيز المناعة الوطنية"، أدارها الشاعرهنري زغيب وتحدث خلالها كل من الدكتور أنطوان مسرة والأستاذ سهيل منيمنه بحضور حشد من الشخصيات والمهتمين يتقدمهم الرئيس فؤاد السنيورة.وأشار زغيب إلى أن "البعض فاقد للمسؤولية الاجتماعية في محاولة الحفاظ على التراث". أما مسرة فأكد أن "المعضلة الآن تكمن في نقل التراث بين الأجيال"، مشددا على أن "التراث مسؤولية وبعد نظر في المقام الاول". وأعلن منيمنة أن "التراث يتم وضعه في المناهج الجديدة لكنه يحتاج إلى مواصلة العمل لتكريس دوره في تعزيز المناعة الوطنية"، ذاكرا "إطلاق اليوم الوطني لتراث بيروت في 26 تشرين الثاني من كل عام". بدوره، أعرب السنيورة في مداخلة عن فخره وإعتزازه بأنه إبن النادي الثقافي العربي. وقال:"بيروت تستحق منا هذا الجهد لأن بيروت هي خلاصة الوطن وفيها خلاص الوطن".وفي نشاط اليوم الأول ندوة لدار سائرالمشرق، ناقشت كتاب "أنسنة الأوطان" للبروفسور فادي ضو، أدارتها الدكتورة نايلا طيارة وشارك فيها كل من النائب مارك ضو، النائب السابق مصطفى علوش والدكتور وجيه قانصو.طبارة أثنت على أهمية فكر الكاتب ضو لكونه لا ينتقد فقط الواقع بل يقدم رؤية لما يجب فعله حفاظا على المواطنة الحاضنة للتنوع. وشرح علوش مضمون الكتاب وتناول وجهة نظره في فهم الأنسنة وإسهامها في تسهيل العيش بين مختلف الفئات وخصوصا لجهة ضرورة الإنتقال من لغة الأنا إلى نحن ومن أنت إلى أنتم، مستشهدا بقول الشاعر حسن عبدالله الذي يتساءل: من أين أدخل في الوطن.من جهته لفت النائب ضو إلى أن الكتاب يحتوي الكثير من الأفكار ومنها فكرة الأمة والوطن والعقد الإجتماعي، معتبرا أن الحفاظ على حقوق الأقليات هو ما يمكن أن يطبق مفهوم أنسنة الأوطان الوارد في الكتاب.بدوره رأى قانصو أن الكاتب يراهن على وطن الرسالة رغم التناقضات الموجودة، مؤكدا حاجته إلى الجهود المتكاملة لتكريس المواطنة والحفاظ على الأنسنة.وكانت كلمة شكر للأب ضو ، مؤكدا على التقارب الفكري مع المحاضرين على الصعيدين الإجتماعي والسياسي.تواقيع الكتبوقع الدكتور كمال ديب كتابا بعنوان "عهود رئاسية /أزمات وحقائق من شارل دباس إلى ميشال عون" في جناح دار النهار للنشر.وقع الكاتب صخرعرب كتابه بعنوان "عربية بنت الناس" ومجموعة من المؤلفات، في جناح الدار العربية للعلوم ناشرون.وقعت الكاتبة ماري روز برباري كتابها بعنوان "أمي الثانية وطني" في جناح النادي الثقافي العربي.وقع الدكتورعبد النصر صلح كتابه بعنوان "الإدارة الديموقراطية للتعددية الدينية" في جناح دار النهضة العربية.وقع الدكتور خالد غطاس كتابه "وكان النفاق جميلا" في جناح دار الرافدين وعصير الكتب.برنامج اليوم- ندوة بعنوان "نشاط محترف الذكاءات: السوبرنوفا (أعظم وأجمل انفجارات الفضاء) بإدارة الأستاذة فاطمة نور والدكتورة فاطمة غندور، من الساعة الثانية عشرة والنصف حتى الثانية ظهراً في جناح "بيرلا سنتر".- ينظم النادي الثقافي العربي ندوة حول "دستور الطائف بين الإجتزاء والتشويه ثم الإنتهاك" بين الساعة الخامسة والسادسة مساءً، يديرها الدكتور حارث سليمان ويشارك فيها الوزير السابق بطرس حرب،الأستاذ حسان الرفاعي والدكتور رزق زغيب.- مناقشة لكتاب:"التنمية العربية" للدكتور ألبيرداغر في جلسة يديرها الأستاذ محمد زبيب بمشاركة الدكتور أنطوان أبي زيد والدكتورة ساندرا رزق، وذلك بين الساعة السادسة والنصف والساعة السابعة والنصف مساءً.- يوقع الكاتب نزار دندش كتابيه "أقنعة خلف الوجوه"، و"ما بعد الحب" في جناح الدار العربية للعلوم – ناشرون،بين الساعة الثالثة والخامسة من بعد الظهر.- توقع الكاتبة زهراء بريطع كتابيها الأول بعنوان "أين إختفى حذاء مازن" والثاني بعنوان" الأرقام العجيبة" من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر حتى الرابعة والنصف" في جناح حديقة الكتاب، دار ميم.- توقع الكاتبة حوراء حوماني كتابها بعنوان " إيران وهوليوود" من الساعة الرابعة حتى السابعة مساء في دار رياض الريس.- توقع الشاعرة سناء البنا كتابها بعنوان "أشجار الليل" من الساعة الخامسة حتى الثامنة مساء في جناح النادي الثقافي العربي.