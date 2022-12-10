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أفراح ومناسبات

"الليون تريبولي فيكتور" يفتتح معرضا في مركز العزم الثقافيّ

Lebanon 24
10-12-2022 | 06:40
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استضاف مركز العزم الثقافيّ في أرجائه حفل إفتتاح المعرض الميلاديّ تحت عنوان "Bazar de Noël" الذي نظمه نادي" الليون تريبولي فكتور" بحضور  حاكم المنطقة 351 الليون بطرس عون،المدير الدولي السابق الليون سليم موسان، نائب الحاكم الأول الليون سعيد علامة، نائب الحاكم الثاني الليون جوزيف بو خليل،  مسؤولة قطاع المرأة في تيار العزم جنان مبيض سكاف و مدير مركز العزم الثقافيّ "بيت الفن "عبد الناصر ياسين ووجوه إجتماعيّة وليونزيّة وحشد من المشاركين.
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بداية رحبت رئيسة نادي Tripoli Vector الليون ليليان رحال صفير  بالحاضرين، ورأت أنّه بالرغم من الظروف  الصعبة التي نمر بها اليوم،  جئنا لنعبر عن العيش الواحد في هذه المدينة التي اشتهرت بالعلم والنور والمعرفة والثقافة والفنون. 
وكانت فرصة لنا اليوم أن نشارك في دعم المؤسسات الصغيرة  حتى نفرح وايّاهم بهذا العيد.
 


ثم ألقى الحاكم الليون  بطرس عون كلمة رأى فيها أنّ  ميلاد الفيحاء ميلاد واعد. نجمة الشمال هنا. نجمة العيد تنير سماء طرابلس الحبيبة، وتعلو فوقنا نوراً وإيماناً أنّ لبنان سيقوم وفجر ‏الأمل آت لا محالة. ‏

أضاف أتشرف بحضوري هذا الحفل المميّز، كما  اعتدنا  أيّها الأحبّة، نادي ليونز طرابلس ڤكتور‏ السباق في الإنجازات، والمبتكر دوماً لما فيه خير للناس وللمجتمع. ويأتي هذا المعرض ‏الميلادي المميز ‏"Bazar de Noël‏" بالتعاون مع مركز العزم الثقافيّ - بيت الفن، كرسالة حياة من هذه الأرض التي تعشق ‏الحياة والتضامن والعيش المشترك. ‏
 

وختم قائلا: "هنا الميناء وهنا الليونزية تكبر بضيافة أهل العزم والكرم .ميلاد الأمل والفرح آت. إنسجامنا في العمل الخدماتيّ والأنشطة النوعيّة تعطي صورة ‏الليونز الحقيقيّة". 

وفي الختام، جال الجميع في أرجاء المعرض.
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