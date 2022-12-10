"الليون تريبولي فيكتور" يفتتح معرضا في مركز العزم الثقافيّ

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استضاف مركز العزم الثقافيّ في أرجائه حفل إفتتاح المعرض الميلاديّ تحت عنوان "Bazar de Noël" الذي نظمه نادي" الليون تريبولي فكتور" بحضور حاكم المنطقة 351 الليون بطرس عون،المدير الدولي السابق الليون سليم موسان، نائب الحاكم الأول الليون سعيد علامة، نائب الحاكم الثاني الليون جوزيف بو خليل، مسؤولة قطاع المرأة في تيار العزم جنان مبيض سكاف و مدير مركز العزم الثقافيّ "بيت الفن "عبد الناصر ياسين ووجوه إجتماعيّة وليونزيّة وحشد من المشاركين.بداية رحبت رئيسة نادي Tripoli Vector الليون ليليان رحال صفير بالحاضرين، ورأت أنّه بالرغم من الظروف الصعبة التي نمر بها اليوم، جئنا لنعبر عن العيش الواحد في هذه المدينة التي اشتهرت بالعلم والنور والمعرفة والثقافة والفنون.وكانت فرصة لنا اليوم أن نشارك في دعم المؤسسات الصغيرة حتى نفرح وايّاهم بهذا العيد.