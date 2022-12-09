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أفراح ومناسبات

محمد أيوب الشحيمي وقع كتابه "في رحاب جديدة مرجعيون"

Lebanon 24
09-12-2022 | 07:24
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وقع الدكتور محمد أيوب الشحيمي كتابه الجديد بعنوان: "في رحاب جديدة مرجعيون" في دار بلدية جديدة مرجعيون في حضور نخبة من الشخصيات.
 
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محمد الشحيمي

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