وزير الثقافة رعى حفلا غنائيّا في مركز العزم الثقافيّ

Advertisement

رعى وزير الثقافة محمد وسام المرتضى ممثلا بالمستشار شوقي ساسين الحفل الغنائيّ الذي نظمه "rémajeur" ومركز العزم الثقافيّ بالتعاون مع قطاع المرأة في تيار العزم من ضمن فعاليّات "عيد الطلّة بالعيد" أحياه السوبرانو ماريا مطر وذلك على مسرح بيت الفن في ميناء طرابلس.بداية، رحبّت السيّدة رداح الصديق باسم المنظمين بالحاضرين، ورأت أنّ هذا النشاط الغنائيّ يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي يسهم قطاع المرأة في انجاحها من أجل الرقيّ الثقافيّ بمجتمعاتنا نحو الأفضل.وأدت السوبرانو فلاح مقطوعات غنائيّة من وحي الأعياد وأدار الفرقة الموسيقيّة العازفان أحمد الفلاح و السيّدة غنى فلاح اليمني.