اطلاق حملة نظافة في طرابلس برعاية البلدية ومشاركة مجتمعيّة

"طرابلس أجمل" كان عنوان حملة النظافة التي أطلقتها بلدية طرابلس والهيئة العليا للإغاثة بالتعاون مع الجمعيات الاهلية في المدينة، وذلك خلال لقاء عقد في مركز رشيد كرامي الثقافيّ البلدي (نوفل) بحضور حشد من ممثلي المجتمع الطرابلسيّ والمهتمين.بعد النشيد الوطنيّ اللبنانيّ، إفتتح اللّقاء بكلمة لمسؤولة قطاع المرأة في تيار العزم جنان مبيض سكاف التي رحبت بالمشاركين وقالت: من ثورة تشرين إلى وباء الكورونا إلى الأزمات التي لا تعد ولا تحصى كانت لهذه الوجوه الطيبة الموجودة بيننا اليوم وبمن يمثلون من رجال أعمال ومؤسسات تجاريّة و جامعات ومدارس ونقابات ومراكز ثقافيّة واتحادات و مخاتير ولجان ونوادي وجمعيّات أهليّة ووجوه إعلاميّة ودور رعاية، بصمات عديدة ونضالات اجتماعيّة لاستمراريّة العجلة خلال الفترات العصيبة التي نعيشها.وأضافت: يجب أن نقوم بكلّ ما من شأنه أن يجعل مدينتنا مدينة ثقافيّة وسياحيّة ومقصدا للجميع وهذا لن يحصل إلا بتكاتف الجميع.وشددت مبيض على ضرورة اشراك الجميع في هذه الحملة وفي نشر الثقافة المجتمعيّة لمواكبتها وانجاحها ونقل الصورة الحقيقيّة لعاصمة الشمال الذي يحاول البعض تشويهها عن قصد، لذلك على المجتمع المدني والأهلي التعاون فيما بينهم بالتنسيق مع الأجهزة المحليّة المعنية.

وتابعت: إنّ اهتمام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بطرابلس دائم وهو اعطى توجيهاته للهيئة العليا للإغاثة لتامين ما يلزم من مبيدات ومعدات، ووضع خطة عمل تنفيذيّة مع اهل المدينة، فضلا عن إصرار دولته على متابعتها حرصا على وجه طرابلس الحضاريّ، متمنية على أصحاب المحلات التجاريّة أن يشاركوا بفعاليّة في هذه الحملة لأنّهم مسؤولون عن محيطهم، كما على كلّ المعنيين من جامعات و مؤسسات تربويّة واتحادات وجميع المشاركين مواكبة هذه الحملة لانجاحها ومتابعة وضع تصورات عمليّة حتى تصبح مدينتنا عاصمة النظافة في لبنان.ثم ألقى أمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير كلمة تحدث فيها عن حملة نظافة مشابهة أطلقت منذ أعوام في طرابلس وتكللت بالنجاح، شاكرا الرئيس نجيب ميقاتي على دعمه، داعيا إلى تضافر الجهود لاشراك الجميع من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من الحملة.ودعا ابناء المدينة الى التعاون مع بلدية طرابلس والمجتمع المدنيّ، وأكد على اهتمام الهيئة بمواكبة هذه الحملة لانجاحها بكلّ الوسائل المتاحة والاتصال بالهيئات الداعمة.وختم اللّواء خير مشيرا إلى أنّ الهيئة العليا للإغاثة مستعدة لقبول اقتراحات المواطنين و المجتمع المدنيّ وهي مستعدة لقبول اي مساعدة من اي جهة من دون ايُ شروط.ثم تحدث رئيس بلدية طرابلس المهندس أحمد قمر الدين فشكر بداية المشاركين من المجتمع الطرابلسيّ لأنّه دليل على حبّ المدينة، مؤكدا أنّ ّ نجاح هذه الحملة يرتكز على التعاون ونشر الوعيّ أمر يسهم في الحفاظ على مدينة طرابلس التي تعدّ من أهم المدن على حوض المتوسط على عكس ما يشاع عنها.وشكر قمر الدين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي بادر لتقديم الدعم اللوجستيّ من اجل انجاح الحملة السابقة لمكافحة المخدرات ووباء الكورونا منذ أعوام وها هو اليوم يسهم في إطلاق حملة جديدة، داعيّا الأهالي إلى التجاوب مع هذه الحملة والتعاون من أجل الحفاظ على البيئة في عاصمة الشمال .اخيرا كانت كلمة لرئيس حزب البيئة العالميّ ضومط كامل الذي تحدث عن التقنيُات الحديثة لعملية رش المبيدات وحرص القيمين على هذه الحملة على إختيار المبيدات التي ليس لها آثار جانبيّة على صحة الإنسان وتمنّى على جميع المشاركين وضع تصور من أجل ضمان مصالح الجميع.وفي الختام دار حوار بين الحاضرين.