Advertisement

أفراح ومناسبات

"قراءة في الواقع الدستوريّ القائم".. لقاء لقطاع المرأة في تيار العزم

Lebanon 24
29-01-2023 | 07:51
A-
A+
Doc-P-1033489-638106007173549199.PNG
Doc-P-1033489-638106007173549199.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحت عنوان "قراءة في الواقع الدستوريّ القائم" نظم قطاع المراة في تيار العزم لقاء حواريّا مع الباحث الدستوريّ الدكتور محمود عثمان بحضور حشد من فعاليات طرابلس ومهتمين وذلك في مقرّ قطاع المراة في طرابلس.
Advertisement

بداية، كانت كلمة لمسؤولة قطاع المرأة في تيار العزم جنان مبيض التي رحبّت بالحاضرين بإسم القطاع ورأت أنّ العنوان الأساسيّ هو عنوان دستوريّ حيث يستعر الخلاف اليوم حول التفسيرات والتأويلات لمواد دستوريّة لها علاقة بتسيير شؤون البلاد في ظلّ الشغور الرئاسيّ لذلك فإنّ من الواجب  الإضاءة على هذه القضيّة في لقاءنا اليوم .

من جهته قال الدكتور محمود عثمان في بداية  كلامه انّ الدستور احتاط للفراغ فأناط بمجلس الوزراء صلاحيّات رئيس الجمهورية ولم يميز بين حكومة مكتملة الأركان وحكومة مستقيلة. 
 


وأضاف أنّ الحكومة تعتبر مستقيلة بموجب المادة ٦٩، عند بدء ولاية مجلس النواب، وفق  المرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية بقبول استقالة الحكومة يخالف عرفَا دستوريًا و يقضي بتلازم إصداره مع إصدار تأليف حكومة جديدة. وأشار الى انّ "تصريف الأعمال في النطاق الضيّق من قبل الحكومة واجب دستوريّ. ويجب التمييز بين الأعمال العاديّة والأعمال التصرفيّة. إنّ حدود تصريف الأعمال تمليها الضرورة حسب الاجتهاد الدستوريّ".
 


وختم الدكتورعثمان مشددا على "أنّ ُ لميثاقيّة مصانة باحترام المناصفة والتمثيل العادل في البرلمان والحكومة واحترام العرف القاضي أن يكون الرئيس مارونيًّا  وأنّ صلاحيّة تفسير الدستور نزعت من المجلس  الدستوريّ في تعديل ١٩٩٠. وهناك تضارب في تفسير المادة ٤٩ حول النصاب ولكن السوابق تكرس نصاب الثلثين أي ٨٦ من أصل ١٢٨، في الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس وليس للبرلمان حقّ التشريع في تلك الفترة ، ولكن يمكن أن يقوم بوظيفته التشريعيّة في الجلسات على أن يدعو لها رئيس المجلس خاصة إذا طال أمد الشغور الرئاسيّ.  واجب دستوريّ على النواب حضور جلسات الانتخاب  والدستور يحثّ على الإسراع والإنجاز".
 


أدارت الحوار المحاميّة سوزان السيد التي ركزت على عناوين هامة أبرزها: النقاط الخلافية التي  ينقسم عليها اللّبنانيّون في ما خصّ  صلاحيّات حكومة تصريف الأعمال ودور مجلس النواب في انتخاب رئيس وواجبات النواب الدستوريّة.
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
02:30 | 2023-01-25
10:49 | 2023-01-22
06:04 | 2023-01-20
09:50 | 2023-01-18
05:15 | 2023-01-06
08:00 | 2022-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website