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أفراح ومناسبات

افتتاح معرض فني في بيت بيروت لمناسبة يوم المرأة العالمي

Lebanon 24
06-03-2023 | 09:32
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يفتتح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، معرضا فنيا بعنوان "صوْتِك... قوْتِك"، بمناسبة يوم المرأة العالمي، في الرابعة من بعد ظهر الاربعاء 8 الحالي، في بيت بيروت - السوديكو.

 
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وأشار بيان للبرنامج الى أنه "يشارك في افتتاح المعرض الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ميلاني هاونشتاين، وسفير بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، ممثلون من جمعيات المجتمع المدني، وناشطون وناشطات في الحقل العام وغيرهم".

 

وبحسب البيان، فإن "المعرض يهدف الى الاحتفال بأعمال نساء لبنانيات في مختلف الصعد، مثل الرسم، التصوير، السيراميك، الموسيقى وغيرها. كما يسعى إلى تسليط الضوء على إنجازات النساء، وتحفيزهن على المشاركة في الحياة العامة والسياسية، من أجل تحقيق التغيير المرجو في لبنان".

 

وسيتخلل الإفتتاح جلسة حوار مع نساء رائدات في عدة مجالات لمناقشة دور المرأة في السياسة والحياة العامة". (الوكالة الوطنية)

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