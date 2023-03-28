الجامعة الأنطونية تحيي "حفل المواهب"

في حفل إستثنائي وفريد، وبعيدًا من الهموم السياسية والمعيشية، وأنطلاقًا من إيمانها بمواهب طلابها، أحيت الجامعة الأنطونية، مكتب شؤون الطلاب، حفل المواهبUA Talent، في نسخته الثالثة، في الحرم الرئيس للجامعة في الحدت-بعبدا، في حضور نائب رئيس الجامعة لشؤون التنمية البشرية المتكاملة الأب جان العلم، والطلاب والمسؤولين في الجامعة .

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هذا الحفل الذي شارك فيه طلاب الجامعة على اختلاف اختصاصاتهم، شكّل فرصة لكشف القدرات الفنية التي يمتلكها طلاب الجامعة الأنطونية، في حضور لجنة تحكيم ضمّت هذا العام، مدرّبة الصّوت ماري محفوظ، الممثّلة وكاتبة سيناريو كلوديا مارشيليان، الإعلاميّة نايلة تويني، الممثّل والأستاذ الجامعي ميشال حوراني، والممثّلة والمغنّية نيلّي معتوق.

وفي ختام الحفل، وزّعت الجوائز على الفائزين الثّلاثة.

وحاز على المرتبة الأولى ميشال حريقة، والمرتبة الثانية كرم بو فخر الدين والمرتبة الثالثة لفريق الطالبين غبريال حريقة وإليزابيت جرمانوس.

وخلال الحفل تم التأكيد أن الجائزة الأكبر هي إيمان الجامعة الأنطونية التي تحاول أن تغيّر الواقع من خلال الفنّ، بمواهب طلّابها ومحاولة دعمهم للتعبير عنها قدر الإمكان.