الكونسرفتوار الوطني أحيا امسية موسيقية في بكركي بمناسبة الفصح

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وحضر الامسية الى الراعي: وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى، وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني قرم، سفيرة ايطاليا نيكوليتا بومبارديري، قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، مطارنة وحشد من الفاعليات الرسمية والسياسية والعسكرية والثقافية. أحيا المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار، لمناسبة عيد الفصح، أمسية موسيقية، في الصرح البطريركي في بكركي، برعاية البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وأداء الأوركسترا الفلهارمونية اللبنانية بقيادة المايسترو غارو افيسيان، بدعوة من رئيسة المعهد الدكتورة هبة القواس.وحضر الامسية الى الراعي: وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى، وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني قرم، سفيرة ايطاليا نيكوليتا بومبارديري، قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، مطارنة وحشد من الفاعليات الرسمية والسياسية والعسكرية والثقافية.

تخلل الامسية قراءات انجيلية بتلاوة من الممثلين رفعت طربيه وجوليا قصار، ووصلات اوبرالية من فادي جانبار وعزف منفرد على الكمان من الموسيقار ماريو الراعي.

وشكرت رئيسة المعهد الوطني للموسيقى هبة القواس البطريرك على رعايته هذا الاحتفال، وعلى "احتضانه ودعمه الكبير لمعهدنا الوطني. راجين من الله أن تبقى بكركي الصخرة الصلبة التي يتكئ عليها لبنان في محنه. فصح مجيد للجميع"



بدوره، شكر الراعي في كلمة له رئيسة الكونسرفتوار على "الهبة" التي قدمتها، وشدد فيها على أهمية دعم الثقافة التي تمثل لبنان.

وجاء في كلمته: "هذا هو لبنان. لبنان الثقافة والجمال والفن وإذا لم يكن كذلك فهو يفقد معنى وجوده. أريد ان أقول لرئيسة الكونسرفتوار السيدة هبة، أنك قدمت لنا الليلة أجمل هبة. وهذا العيد المجيد الذي نحتفل به هو عيد الهبة، لأن يسوع المسيح أعطى ذاته هبة للبشرية بموته على الصليب لكي يكفّر بموته عن كل البشر".



ووجه البطريرك تحية إلى "وزير الثقافة الحاضر في الاحتفال القاضي محمد وسام المرتضى قائلا:"أكيد معاليك تفتخر الليلة بالثقافة اللبنانية التي شهدنا أحد أبرز وجوهها، ونحن بحاجة إلى دعم هذه الثقافة".

وتابع: "لقد سألت رئيسة الكونسرفتوار ما هي ميزانيتكم فقالت: "جيبتنا" أي أنهم يساهمون من مالهم الخاص لاستمرار الثقافة والمعهد الوطني للموسيقى. لذلك فإن دعم الموسيقى والثقافة هو أفضل وأكبر عمل في لبنان. ونحن نعرف وسمعنا ذلك من مختلف الدول العربية وخاصة دول الخليج العربي وهم يقولون إننا تعلمنا من لبنان الثقافة والفن. وهذه الرسالة التي حملها لبنان هي مفخرة لنا جميعا".

زأضاف: "من جهة أخرى يحضر معنا أيضا معالي وزير الاتصالات، أريد أن اقول له إن الاتصالات هي كالأوركسترا، فلنتخيلها من دون إتصالات لتصبح بصوت واحد. لبنان بحاجة إلى اتصالات، ولا أقصد الاتصالات على المستوى المادي، بل اتصالات شخصية. نحن اليوم مشرذمون ومفككون لا يستطيع أن يستمر لبنان كما هو عليه اليوم اذا لم يكن فعلا أوركسترا. فلبنان بطبيعته هو التنوع في الوحدة".

وحيّا الراعي قائد الأوركسترا المايسترو غارو أفيسيان، وتابع قائلا: "تخيلوا لو لم يكن موجودا فكيف للأوكسترا أن تكون موجودة. كذلك لبنان كيف ممكن أن يكون موجودا ويكمل ويستمر من دون رئيس. نصبح كل بمفرده، كما هو البلد اليوم "كل واحد فاتح على حسابو". الليلة أعطيتمونا أكبر تأمل بالإضافة إلى التأملات التي قدمتموها عن لوحة مايكل أنجلو في كنيسة سيستين في الفاتيكان".

وختم قائلا: "أنتم الليلة كنتم ناطقين وتعلمنا منكم الكثير. شكراً على جمال الثقافة التي تشكل قوانا وغنانا اللبناني.الليلة نذهب إلى بيوتنا ونحن نحمل معنا أمثولة وهي أن نكون بجمال الفن ويكون كل منا هبة في مجتمعه وفي عائلته وفي وطنه". (الوكالة الوطنية)