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توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي البلمند والاميركية في قبرص

Lebanon 24
12-04-2023 | 09:14
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وقعت جامعة البلمند (UOB) والجامعة الأميركية في قبرص (AUCY) إتفاقية تعاون في حرم جامعة البلمند لإنشاء كلية طب جديدة في لارنكا - قبرص.

 
وقالت جامعة البلمند في بيان أن "هذا الحدث التاريخي ترأسه رئيس الجامعة الدكتور الياس ورّاق ورئيس الجامعة الأميركية في قبرص الدكتور مارك انطوان زبال ورئيس مجلس الأمناء في الجامعة الأميركية في قبرص الدكتور طارق صادق ونائب الرئيس جورج فيلكتو وكريستوس كاراس وجو إبراهيم وفريد هيكل".
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ومن جامعة البلمند حضر نائب الرئيس لشؤون التسجيل الدكتور سليم كنعان، الى جانب أعضاء من المجلس الأكاديمي. كما حضر عمدة لارنكا أندرياس فيراس الذي أعرب عن حماسه للمشروع وقال: يسعدنا أن نرحب بكلية الطب الجديدة هذه في لارنكا، التي ستوفر لمجتمعنا فرصة مهمة للوصول الى التعليم والخدمات الطبية بجودة عالية".

وأكد البيان أن "كلية الطب الجديدة ستسعى الى توفير تعليم عالي الجودة للطلاب في قبرص والمنطقة المحيطة، مع التركيز على تدريب المتخصصين في الرعاية الصحية لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الطبية. كما ستقدم برامج للحصول على درجة البكالوريوس والدراسات العليا، إضافة إلى فرص للأبحاث والتوعية المجتمعية".

وشدد على "التزام كل من الجامعة الأميركية في قبرص وجامعة البلمند بتوفير تعليم عالي الجودة وتعزيز البحث والمساهمة في تنمية مجتمعاتهما".
 
 
وبحسب البيان، تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الأهداف وتعزيز الروابط بين المؤسستين. (الوكالة الوطنية)
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