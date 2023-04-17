قاسم إسطنبولي يطلق مسرحية "حامل عال 1500"

أعلنت "جمعية تيرو للفنون" و"مسرح إسطنبولي" عن إفتتاح مسرحية "حامل عال 1500" على خشبة المسرح الوطني اللبناني- صور، خلال أيام عيد الفطر في 22 و23 و24 نيسان.

والمسرحية مقتبسة عن نص للكاتب الإيطالي داريو فو، وتمثيل عمر ميقاتي وقاسم إسطنبولي وسامر قبيسي وأماني بنجك ونورما نصرالله، وتوليف جنى الحسن، وتتحدث المسرحية عن الازمة الاقتصادية في لبنان ومعاناة العمال، في ظل الظروف الصعبة بأسلوب كوميدي ساخر يعكس الواقع اللبناني.

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وعلى مدار 15 عاما، قدمت فرقة "مسرح إسطنبولي" العديد من الأعمال المسرحية في أكثر من 23 دولة، حيث تأسست الفرقة عام 2008 "، ومن الأعمال المسرحية التي قدمتها: "قوم يابا"، "نزهة في ميدان معركة"، "زنقة زنقة"، "تجربة الجدار"، "البيت الأسود"، "هوامش"، "الجدار"، "حكايات من الحدود"، "مدرسة الديكتاتور"، "محكمة الشعب"، "في انتظار غودو"، وشاركت الفرقة في مهرجانات محلية ودولية، ونالت جائزة أفضل عمل في مهرجان الجامعات في لبنان عام 2009، وجائزة أفضل ممثل في مهرجان "عشيات طقوس" في الأردن عام 2013، وتعتبر مسرحية "تجربة الجدار" أول عمل عربي يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان ألماغرو في إسبانيا عام 2011. كما وحاز إسطنبولي جائزة أفضل شخصية مسرحية عربية في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح في مصر عام 2020، وجائزة الإنجاز بين الثقافات في فيينا عام 2021، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان المنصورة المسرحي عام 2023.