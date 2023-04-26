"لوياك – لبنان" ساهمت بإدخال الفرح الى قلوب اللبنانيين خلال رمضان

ثابرت "لوياك – لبنان" طيلة شهر رمضان على مشاركة عددٍ من الأطفال والشباب والعائلات اللبنانية والفلسطينيّة موائد الخير، من خلال خمسة إفطارات رمضانية استهدفت 445 شخصًا في العاصمة بيروت.

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هذه المبادرة الإنسانيّة ساهمت في إدخال البهجة والفرحة إلى قلوب الصغار والكبار، لا سيّما في ظلّ الأزمة المعيشيّة القاهرة التي يعانيها لبنان، فعلى مدى شهرٍ كامل، استهدفت الإفطارات الخيريّة عددًا من أطفال مؤسّسة "دار الأيتام الإسلامية" ومجمّع "الإمام الباقر" الرعائي، إلى جانب عناصر من "كشافة الجراح" (فوج الموسيقى وفوج عبد الرحمن يمّوت) ولاجئين فلسطينيّين من مخيم مار الياس.

وقد ترافقت الإفطارات مع أنشطةٍ موسيقيّةٍ وترفيهيّةٍ من وحي شهر رمضان المبارك، وما يحمله من معانٍ وقيمٍ أخلاقيّة تحثّ على التعاون والتكافل الاجتماعي، وعلى مساندة المحتاجين وبلسمة جراح المرضى والموجوعين.



وتعقيبًا على ذلك، أوضح المدير التنفيذي في "لوياك – لبنان"، محمد يحيى البيساني أنّ "سلسلة الإفطارات والأنشطة الرمضانية جاءت ضمن سياق المبادرات المجتمعية التي تحرص "لوياك – لبنان" على إقامتها، من أجل خدمة الفئات الأكثر حاجة. ومن هذا المنطلق، كان لا بدّ أن نساهم في مد يد العون لذوي الدخل المحدود والفئات المهمّشة، وذلك للتخفيف من وطأة الغلاء الفاحش والأيام العصيبة التي يشهدها لبنان".



وأشار البيساني إلى أنّ "إفطار فوج الموسيقى في "كشافة الجراح" تخلّله عزف موسيقيّ، عربون شكر وامتنان لـ"لوياك – لبنان". وقد بادرنا بالتعاون مع جمعية "كياني" إلى توزيع ثياب العيد على الأطفال في مخيم مار الياس للاجئين الفلسطينيّين، ما ساهم في رسم البسمة على وجوههم قبيل احتفائهم بعيد الفطر السعيد".