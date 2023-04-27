مؤسسة السوسن العالمية توّجت أيمن الأيوبي ملك جمال القارات للعام 2023

توّجت مؤسسة السوسن العالمية ملك جمال القارات للعام 2023 أيمن الأيوبي في منتجع الميرامار.

وقد تخلّل التتويج تكريم الإعلامي منذر المرعبي على جهوده.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني، ثم ألقت الدكتورة سوسن السيد كلمة مؤسسة السوسن العالمية.

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وكانت كلمة لملك جمال القارات المهندس أيمن الأيوبي وكلمة للمهندس وائل الأيوبي. وتلت نسرين الأيوبي كلمة آل الأيوبي، ثم ألقت الملكتان جوزيت فرح وزهرة السيد كلمتيهما.

قدمت الحفل الملكة تانيانا علون، وأحيته الملكة جوزيت فرح مع الاورغانيست وسيم هاشم.

وقد حضرت الفنانة أليسار ضيفة شرف مع الفنان مجد خطار والممثل علاء علاء الدين.

وقد اختُتِم الحفل بقطع قالب الحلوى وعشاء.