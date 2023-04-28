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"سطوح بيروت" رافقت الحجار في زيارة معايدة وتفقّد لمطارنة زحلة ومسنّي "دار السعادة"

Lebanon 24
28-04-2023 | 07:30
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 رافقت جمعية "سطوح بيروت" بشخص رئيستها ومؤسّستها الإعلامية داليا داغر واعضاء من الجمعية وأفراد من فريق عملها، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور الحجار، والمدير العام لوزارة الزراعة لويس لحّود، في زيارة معايدة للفيف من رجال الدين في زحلة.
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والتقى الوفد بحسب بيان الجمعية،  كلا من"مطران الروم الملكيين الكاثوليك ابراهيم مخايل ابراهيم، مطران زحلة للموارنة جوزف معوض ومطران السريان الأرثوذكس مار يوستينوس بولس سفر، للاطّلاع على أحوال الرعايا وأهل المنطقة.
 
 
وكان لكلّ من المطارنة كلمة شكر للجمعية والزائرين على الاهداف النبيلة للزيارة، ووجّه كلّ منهم صرخة من القلب ناشدت الحكومة والوزارات المعنية تفعيل دورهم في زحلة وحثّت المسؤولين فيها على الالتفات إلى رعايا البلدة وأبنائها، متسائلين عن سبب التقصير القسري والتعتيم الإعلامي على مواقف مطارنتها ومطالبهم المحقّة.
كما زار الوفد دار المسنّين للسعادة" للاطّلاع على وضع المسنّين والوقوف عند حاجاتهم وحاجات الدار والعاملين فيها في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان، ليُصار إلى طرح الحلول الناجعة التي تسمح لجمعية "سطوح بيروت" بالتعاون مع وزارتي الشؤون والزراعة، بتقديم العون والمساندة وفق الإمكانات المتاحة.
 
 
واستقبل أهل الدار الزائرين بحفاوة محبّبة وكانت للرئيسة العامّة للراهبات المخلصيات لسيدة البشارة الأم تيريز روكز كلمة رحّبت فيها بالضيوف وشكرت زيارتهم مؤكّدة أن افتقاد المسنّين وخدمتهم تبشّر بأنّ لبنان لم يخلُ بعد من الخيّرين رغم كلّ المعوّقات التي تستجدّ يومياّ وسط الأزمة الاقتصادية والمعيشية المستفحلة، وتمنّت أن تستمرّ الجمعية بنشاطاتها الإنسانية الداعمة وأن لا تتوقّف عن مساندة من لا سند لهم.
 
 
وأثنى الوزير الحجّار على جهود الجمعية وتفانيها، وأكّد حرصه على تفعيل جهود وزارة الشؤون الاجتماعية في سبيل المسنّين الذين يستحقّون كل عناية واهتمام، الأمر الذي أكّد عليه لحود في كلمة شدّد فيها على ضرورة التعاون للوقوف إلى جانب "دار السعادة" في خدمة المسنّين كي تستمرّ العناية بهم دون أيّ تقصير".
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