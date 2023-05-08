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أفراح ومناسبات

قطاع المرأة في "تيار العزم" استضاف الشاعر الدكتور محمد حبلص في أمسية شعرية

Lebanon 24
08-05-2023 | 12:30
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استضاف قطاع المرأة في "تيار العزم" الشاعر الدكتور محمد حبلص في أمسية شعرية حضرها حشد من الفعاليات الأكاديمية الثقافية والإجتماعية، وذلك في مقر القطاع في طرابلس.
 
وقدمت الأمسية الدكتورة الأديبة هند حنا صعيب فحيت "عروس الشمال الفيحاء طرابلس وأثنت على دور المرأة في المجتمع وأهمية قطاع المرأة في تيار العزم في متابعة شؤون المرأة".
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وانشد الشاعر الدكتور حبلص قصائد من ديوان "قصائد عاشقة " وديوان "قصائد كتبتها الشمس" ومن  أبرزها بعنوان "أنا الريح "و أنا الواثب" و "زيديني هجرا " و" قلبي  إنه الكون"  و"كما الموت حبي" وغيرها.
 
وتناول حبلص في قصائده المرأة والوطن والعروبة والغزل وأخرى ذات بعد إنساني وإجتماعي.
 
من جهتها، شدّدت مسؤولة قطاع المرأة في "تيار العزم" جنان مبيض على "أهمية الأعمال الثقافية والشعرية الهادفة في بناء المجتمعات"، كما رأت أنّ "ما يجري اليوم من انقسام في هذا البلد سببه قبل كل شيء الجهل وعدم المقدرة على التحلي بالحس الوطني الذي تنميه الأخلاق الحميدة التي يعد الشعر أحد الأسباب في اكتسابها".
 
كذلك، ألقت الطالبة آية مراد قصيدة للشاعر حبلص من ديوان "قصائد عاشقة"، فيما قدّم الناقد الدكتور عماد فغالي قراءة نقدية تخصصية معمقة في شعر الدكتور محمد حبلص حظيت بإعجاب الجمهور.
 
 
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