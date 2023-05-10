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أفراح ومناسبات

ندوة عن التنمر والابتزاز الالكتروني في الشويفات

Lebanon 24
10-05-2023 | 07:01
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"التنمر والابتزاز الالكترونيان كيف نحمي ابناءنا؟" ندوة نظمها تجمع "الشويفات مدينتنا" بالتعاون مع رابطة سيدات الشويفات.

حضر الندوة فعاليات من الشويفات وخارجها، مخاتير، أساتذة جامعيين، مدراء مدارس ومعلمين، مدراء حضانات، رؤساء واعضاء جمعيات أهلية وتربوية، أهالي وطلاب مدارس وجامعات.
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بداية رحبت رئيسة التجمع الدكتورة ندى صعب بالحضور واكدت على قناعتها ان السبيل الوحيد لحماية أطفالنا وخاصة في ظل الازمة التي يمر بها لبنان هي نشر الوعي من خلال الندوات وورش العمل.

تلتها كلمة ترحيبية من رئيسة رابطة سيدات الشويفات السيدة شيرين الجردي حيث عبرت عن سرورها لإقامة ندوات توعية واكدت على استعدادها الدائم للتعاون من أجل المصلحة العامة.

الدكتورة جنان شعبان أشارت في كلمة لها إلى مشاكل الأطفال والمراهقين المتعلقة بالتنمر والابتزاز الالكترونيين والنتائج الخطيرة التي يمكن أن تنتج عنهما بما فيهما الكآبة والقلق الدائم وعدم احترام الذات، تعاطي المخدرات والميول الانتحارية.
ثم تحدثت الدكتورة ندين ابو حمدان وتناولت التعريف والفرق بين التنمر والمضايقات البسيطة كذلك عن الأسباب وآثار التنمر والابتزاز الالكترونيان على الضحايا وسبل المكافحة.

ثم تطرقت الدكتورة جيهان فقية الى دور القوانين والتشريعات في لبنان والتي تساهم في الحد من الإبتزاز الإلكتروني مثل قانون العقوبات وقانون حماية الملكية الفكرية وقانون المعاملات الإلكترونية وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي وكيفية تأمين الأمان الرقمي لجميع حساباتنا وتعزيز الثقة بالنفس لدى ضحايا التنمر الالكتروني والعمل على نشر التوعية الرقمية في المجتمع.

 
 
 
 
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