CMA CGM توسّع التواجد الرقمي والمبادرات التعليميّة في لبنان

أعلن رئيس مجلس ادارة مجموعة CMA CGM رودولف سعادة عن الافتتاح المرتقب لمدرسة التشفير Ecole 42 في بيروت، تماشياً مع التزامها المستمرّ بتمكين الشباب اللبناني من خلال العلم .

وتهدف المدرسة إلى تدريب 150 طالب كل سنة، ومنحهم دبلوم فرنسي وكذلك تزويدهم بمهارات البرمجة والـcoding الأساسية.

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وتعد الرسوم الدراسية مجانية بالكامل للمشتركين، ما يؤكّد التزام CMA CGM بالاستثمار في شباب لبنان وتعزيز إمكاناتهم في مجال التكنولوجيا.

ويتخطّى حضور CMA CGM في لبنان مبادراتها الرقمية، إذ من المقرّر أن تصبح من أكبر المؤسسات الخاصة في البلاد من ناحية عدد الموظفين تماشياً مع خططها للوصول إلى 2500 موظف، مما يدل على إيمانها بإمكانات القوى العاملة اللبنانية، والتزامها بتوفير فرص عمل تساهم في نموّ الاقتصاد المحلي.

وفي ظلّ عمل CMA CGM المستمرّ على تعزيز وجودها في لبنان، فإنها لن تساهم فقط في نموّ النظام البيئي الرقمي في البلاد بل ستوفّر أيضاُ فرص عمل قيمة للشباب اللبناني، كذلك مستقبل مشرق للبلاد.