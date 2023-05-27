Advertisement

أفراح ومناسبات

الزميلة زينة كرم تدخل القفص الذهبي

Lebanon 24
27-05-2023 | 10:53
A-
A+
Doc-P-1071376-638208072515419755.jpeg
Doc-P-1071376-638208072515419755.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بنعم أبدية، تكللت اليوم الزميلة بموقع لبنان 24 زينة كرم والسيد شادي عواد، في كنيسة سيدة المرجة في القرنة الحمرا.
من أسرة موقع لبنان 24 ألف مبروك للعروسين.
 
Advertisement
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بعقد من الألماس.. بولا يعقوبيان تُشارك في أحد الأفراح وظهور نادر لزوجها المصرفي الكبير (فيديو)
lebanon 24
27/05/2023 19:23:45 Lebanon 24 Lebanon 24
استغلّ صورها منذ 2019.. الفنانة القديرة تقاضي مدير قاعة أفراح!
lebanon 24
27/05/2023 19:23:45 Lebanon 24 Lebanon 24

أفراح

زينة كرم

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
07:17 | 2023-05-27
10:23 | 2023-05-26
07:15 | 2023-05-22
09:19 | 2023-05-20
10:24 | 2023-05-19
13:45 | 2023-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website