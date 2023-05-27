الزميلة زينة كرم تدخل القفص الذهبي

بنعم أبدية، تكللت اليوم الزميلة بموقع لبنان 24 زينة كرم والسيد شادي عواد، في كنيسة سيدة المرجة في القرنة الحمرا.

من أسرة موقع لبنان 24 ألف مبروك للعروسين.

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